Шпаковский: события в Афганистане оказывают большее влияние на обстановку в Беларуси, чем кажется

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в Афганистане оказывает гораздо большее влияние на обстановку в Беларуси, чем это кажется на первый взгляд. Таким мнением с подписчиками своего Telegram-канала поделился политический аналитик Александр Шпаковский, сообщает БЕЛТА.

"Понравилось сравнение генерала Арчакова о том, что американцы в Афганистане бросили во двор соседа гранату и убежали. Вообще интересно, что белорусский Совбез полагает, будто "вся американская затея в Афганистане - это многолетняя тщательно спланированная акция, нацеленная исключительно на усугубление проблемности и конфликтности региона", - рассуждает эксперт. - То есть в понимании Минска речь не идет о "поражении" или "паническом бегстве" американцев, силовики готовятся к серьезным последствиям".

"Лично я все же вижу здесь не столько хитрый план США, сколько очередной звонок системного кризиса в Вашингтоне (такой слабой американской администрации даже не припомню), но превентивная оценка рисков, вызовов и угроз, а также подготовка к их отражению со стороны белорусских силовых ведомств в данном случае не выглядит беспочвенным алармизмом. Ситуация в Афганистане оказывает гораздо большее влияние на обстановку в Беларуси, чем это кажется на первый взгляд", - подытожил Александр Шпаковский.

Как сообщалось, накануне в эфире телеканала ОНТ заместитель государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков, говоря о событиях в Афганистане, отметил, что подобные социальные кризисы всегда сопровождаются проявлениями международного терроризма, ростом трансграничной, транснациональной преступности.

"И если какие-то экстремисты, а также наркотики, оружие, нелегальные мигранты новой волной двинутся в Европу, то это уже коснется нас напрямую. Надо полагать, что вся эта американская затея с Афганистаном - это многолетняя, тщательно спланированная акция. И направлена она не на поддержку действовавшего там правительства или еще кого-то, а нацелена исключительно на усугубление конфликтности и проблемности этого региона", - уверен заместитель госсекретаря Совбеза.

"США и Запад заинтересованы в том, чтобы погрузить Россию и ее союзников в пучину таких вот тлеющих конфликтов, чтобы не мешали управлять миром. События, которые развернулись вокруг Беларуси в прошлом году, наглядно это подтверждают. Ведь практически сразу началось резкое наращивание военного присутствия США на польской территории, причем в непосредственной близости от границ Беларуси. Сейчас на польской территории развернут американский контингент численностью примерно 4 тыс. человек, в прошлом году подписано соглашение: он будет увеличен еще на 1 тыс., а также будет построена инфраструктура для размещения 20 тыс. американских военнослужащих. То есть, судя по всему, США окапываются в Польше надолго", - добавил Владимир Арчаков.-0-