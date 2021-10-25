Шпаковский: события в Европе далеки от навязываемых нам представлений о демократии

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Происходящее в Европе далеко от тех представлений о демократии и правах человека, которые нам пытаются транслировать западноевропейские структуры и их дипломатические представители. Об этом политолог Александр Шпаковский заявил в эфире "Альфа Радио", сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

В субботу десятки тысяч протестующих против санитарных пропусков вышли на французские улицы. За отмену применения документа в стране тысячи демонстрантов выступают уже несколько месяцев. В пропуске указаны данные о вакцинации от COVID-19 или об отрицательном результате теста, его надо предъявить для посещения общественных мест. Кроме того, французы продолжают выступать против обязательной вакцинации представителей медицинской отрасли и соцработников. "Францию лихорадит уже несколько лет. Все началось с протестов "желтых жилетов", которые высказывали свое негативное отношение к тем антисоциальным реформам, которые затеял президент Эммануэль Макрон после своего прихода к власти, - отметил эксперт. - Эти протесты удалось подавить, в том числе с грубым применением полицейской силы. 11 человек погибли, несколько сотен получили увечья, сотни осуждены. А пандемия коронавируса была использована французским правительством для того, чтобы попытаться запретить разного рода массовые мероприятия, в том числе демонстрации "желтых жилетов", и усилить меры контроля за поведением людей".

Александр Шпаковский напомнил, что во Франции недавно были приняты антиэкстремистские законы, согласно которым за обнародование информации о частной жизни либо профессиональной деятельности граждан грозит тюремное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и штраф - 45 тыс. евро. А если речь идет о потерпевших правоохранителях, то санкции увеличиваются до 5 лет лишения свободы и 75 тыс. евро. Это тоже в свою очередь вызвало волну негодования в обществе, было использовано антиправительственными силами для разжигания протестных настроений.

"Один из поводов для протестов - так называемые антиковидные ограничения, которые введены во Франции. Она была одним из пионеров среди государств, которые ввели штрафы за нарушение режима карантина для людей, которые просто в тех или иных обстоятельствах оказывались в общественных местах, на улицах, в то время как им было предписано находиться дома. Таких людей полиция ловила, привлекала к ответственности. Доходы французского бюджета исчислялись миллионами евро от получения этих штрафов, - сказал Александр Шпаковский. - Все, что происходит в Европе, далеко от тех представлений о демократии и правах человека, которые нам пытаются транслировать западноевропейские структуры и их дипломатические представители".

В этом контексте аналитик привел и другой пример. На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД страны объявить послов 10 государств (среди них - французский) персонами нон грата. Те сделали заявление по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой, который обвиняется турецкими властями в причастности к попытке госпереворота. Эрдоган указал, что главы дипмиссий вмешиваются в судебные дела страны.

"Кавала был одним из основных деятелей мятежа в 2016-м, по мнению турецких властей, соответственно, несет за это ответственность. Вдруг дипломатические представители иностранных государств берут на себя несвойственные им функции и начинают требовать кого-то отпустить. В то же самое время в их странах идут протесты, нестабильная обстановка в обществе. Это двойные стандарты", - подчеркнул Александр Шпаковский.-0-