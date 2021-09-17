Шпаковский: стратегия разворота Беларуси на Восток приобретает реальный и необратимый характер

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегия разворота Беларуси на Восток приобретает реальный и необратимый характер. Таким мнением с подписчиками своего Telegram-канала поделился политический аналитик Александр Шпаковский, сообщает БЕЛТА.

"Лукашенко принял участие в саммитах ОДКБ и ШОС, провел переговоры с главами государств Таджикистана, Пакистана, Ирана. В свое время на ВНС я напоминал, как Президент вылетел с визитом в Пакистан прямо с похорон своей матери. Он упорно "пробивает" эту страну, хотя пока далеко не все у нас там получается в экономике. Но здесь ключевое слово "пока", - отметил эксперт.

По его словам, в свое время столь же упорно с 1995 года Александр Лукашенко "пробивал" Китай. "Сейчас на эту тему "эксперты" больше не смеются. Что касается Китая, то весьма продуктивные переговоры с министром иностранных дел КНР на полях саммита ШОС провел Владимир Макей. Параллельно с заместителем министра иностранных дел Вьетнама встретился посол Беларуси в этой стране. Стратегия "разворота на Восток" приобретает реальный и, надеюсь, необратимый характер. Немалый вклад в это дело вносит БИСИ, обеспечивая информационно-аналитическое сопровождение процесса", - подчеркнул Александр Шпаковский. -0-