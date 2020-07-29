Шпаковский: цель альтернативных кандидатов - не новые выборы, а создание затяжного политического кризиса

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цель нынешней президентской кампании для альтернативных кандидатов - не проведение новых выборов, а создание затяжного политического кризиса в стране. Такое мнение высказал политолог Александр Шпаковский в эфире программы "Понятная политика" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"По некоторым данным, которые есть у меня и на которые я опираюсь, цель этой кампании вовсе не президентские выборы, а создание затяжного политического кризиса в нашей стране, который будет усугублять положение белорусского государства на фоне глобального коронакризиса в экономике и ставить нас в сложное положение в отношениях с определенными внешними партнерами", - считает Александр Шпаковский.

В то же время политолог отметил, что в белорусском обществе действительно ощущается определенный накал в связи с президентскими выборами, однако создать реальную протестную активность у оппонентов действующей власти не получается. "Поэтому мой прогноз, к сожалению, заключается в том, что малочисленность своих рядов они будут пытаться компенсировать радикализмом методов", - сказал он.-0-