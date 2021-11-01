Шпаковский: у пограничных служб Польши карательные методы работы

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У пограничных служб Польши карательные методы работы. Таким мнением поделился сегодня в эфире "Альфа Радио" политический аналитик Александр Шпаковский, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"Польша занимает непримиримую позицию в отношении мигрантов, которые пытаются попасть в страну по северному маршруту, используя для этого территорию Беларуси. Методы их пограничных служб карательные - несколько человек было убито фактически на границе. Они умерли вследствие пыток и побоев от сотрудников польских погранслужб. Некоторые погибли от холода, потому что у них отобрали одежду. Такие действия полностью вписываются в логику политики Республики Польша в отношении мигрантов, которые по тем или иным причинам застряли в польско-белорусском пограничье, - отметил эксперт. - А допустить туда независимую медицинскую экспертизу - значит, зафиксировать угрозу жизни и здоровью этих людей. И тогда в соответствии со взятыми на себя международными обязательствами Польша должна будет принять беженцев, разместить их на своей территории и оказать помощь".

Попытку возвести проволочный забор на границе с Беларусью и направление туда военной техники Александр Шпаковский считает смешными мерами: это не решит проблему.

"Замок любой сложности можно открыть. Практика показала, что польско-литовская граница - это даже не замок. Но поменялась и тактика мигрантов: они объединяются в группы по несколько десятков человек и пытаются пробраться через границу. Они стали отвечать на насилие им же: несколько польских пограничников пострадали в стычках с беженцами", - подчеркнул аналитик.

По мнению Шпаковского, если поляки продолжат так действовать, то столкнутся с еще большим насилием - напряжение на границе будет нагнетаться.-0-