Шпаковский: Украина инфошумом о солидарности с ЕС прикрывает потоки мигрантов со своей территории

6 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Украина информационным шумом о солидарности с Евросоюзом прикрывает миграционные потоки в ЕС со своей территории. Такое мнение высказал политический аналитик Александр Шпаковский, выступая по видеосвязи на прошедшем в Москве заседании круглого стола, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я бы еще внимательно посмотрел на так называемый украинский маршрут (миграции из Ближнего Востока и стран Африки. - Прим. БЕЛТА), - сказал Александр Шпаковский. - Потому что под весь тот информационный шум о солидарности Украины с Евросоюзом, учения каких-то войск непонятных на белорусско-украинской границе с территории Украины в Польшу благополучно попадают мигранты, и сообщения прессы об этом можно фиксировать фактически в ежедневном режиме".

Он указал: в ЕС действует своего рода транснациональная мафия, которая организует потоки нелегальной миграции из ближневосточного и африканского регионов. "И за весь период времени из числа лиц, задержанных за пособничество нелегальной миграции в странах Евросоюза - в Польше, Германии, Франции, - ни одного белоруса не было, - подчеркнул он. - В основном это либо граждане ЕС, либо уже натурализовавшиеся бывшие мигранты, либо граждане стран Восточного партнерства - Грузии и Украины, которым был представлен так называемый безвизовый режим".

Александр Шпаковский также констатировал, что число мигрантов - около 2 тыс., которые находятся в соответствующем центре на границе Беларуси и Польши, - несравнимо ниже, нежели количество людей, реально попавших в ЕС. "Только в одной Германии властям сдались почти 11 тыс. человек, которые пересекли нелегально в основном белорусско-польскую или белорусско-литовскую границу", - отметил он. Аналитик высказал мнение, что еще большее количество мигрантов уже снабжено дельцами из стран ЕС соответствующими документами и благополучно находится в странах Евросоюза.-0-