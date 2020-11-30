Шпаковский: в Беларуси никакой оппозиции нет, есть куклы в руках иностранных координирующих центров

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси никакой оппозиции нет, есть куклы в руках иностранных координирующих центров, заявил корреспонденту БЕЛТА политолог Александр Шпаковский.

"Обычно в классической политической системе есть элита власти и элита оппозиции. И есть базовые ценности, которые в любом случае нерушимы для тех и для других. Есть какие-то противоречия экономические, идеологические. В этом эти политические силы отличаются. Но базовые ценности, например суверенитет страны, геополитический выбор, - не подвергаются сомнению. В нашем случае никакой оппозиции нет. Есть куклы в руках иностранных координирующих центров, которые, естественно, никакой собственной точки зрения не имеют. Все, что они озвучивают, вложено им в уши теми или иными зарубежными политико-дипломатическими кругами. А то, что между собой у них намечается какая-то конкуренция, то я бы это стал, наверное, относить к конкуренции между политическими кругами разных стран", - сказал Александр Шпаковский.

Политолог уверен, мы еще увидим, что кто-то из оппозиционеров будет занимать более радикальную позицию, кто-то - менее. "Мы еще увидим попытки вернуться в Беларусь тех, в отношении кого здесь не возбуждены уголовные дела и строится легальный политический процесс. Но относиться ко всему этому с точки зрения субъектности самих оппозиционеров нельзя. Это все будут те или иные внешние стратегии по вмешательству во внутриполитические процессы нашей страны. К сожалению, это уязвимость, кстати, белорусского государства - классической оппозиции, как и классической политической элиты, у нас за 30 лет пока не сформировалось. Возможно, в будущем появятся эти процессы наряду со становлением нормальной политической культуры, на что, собственно, и направлена конституционная реформа, которая анонсирована главой государства", - отметил он.

Александр Шпаковский подчеркнул, что любые расколы в оппозиционном лагере надо трактовать как проявление разных стратегий зарубежных координирующих центров. "А их внутренние установки и желания не имеют принципиального значения. Мы же все понимаем, что надо будет - их всех вместе соберут, а будет другая политическая ситуация - их начнут разделять. Когда посчитают необходимым, например, в политическом плане обнулить значение Тихановской и выдвинуть какую-то другую фигуру. Латушко явно претендует на эту роль, вернее те, кто работает с ним. Но сами по себе эти фигуры не самостоятельны", - добавил он.-0-