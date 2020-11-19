Шпаковский: Запад всеми силами будет стараться разжечь гражданский конфликт в Беларуси

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад всеми силами будет стараться разжечь гражданский конфликт в Беларуси. Такое предположение озвучил политолог Александр Шпаковский в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Я знаю от западных коллег совершенно точно, что там сейчас доминирующей идеей по отношению к ситуации в Беларуси является максимальное обострение текущей обстановки. Лукашенко там вызывает серьезные раздражения. Это же не первая попытка, и все были неудачными", - обратил внимание Александр Шпаковский.

Политолог отметил, что Западу не удалось организовать в Беларуси цветную революцию, и, отчаявшись на фоне успеха в других странах, он пойдет на все для достижения своих целей.

"Логика гражданского конфликта говорит о том, что трагические случайности могут повторяться с завидной периодичностью", - заявил эксперт.

Александр Шпаковский считает, что главными ценностями для белорусского общества должны быть мир и государственный суверенитет. "Те, кто против мира в обществе и за гражданский конфликт, кто готов пожертвовать государственным суверенитетом ради решения каких-то сиюминутных задач, должны находиться вне закона, - подчеркнул он. - Для нас это момент Рубикона: серьезные геополитические игроки схлестнулись в битве за нашу территорию. Мы не единственное поле боя, но одно из. И для нас это очень важно: мы хотим быть не объектом, а субъектом международной политики".-0-