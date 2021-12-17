Шпилевская: демократия по-европейски или по-американски - это реальное сектантство

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демократия по-европейски или по-американски - это реальное сектантство. Такое мнение высказала директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"У меня такое ощущение, что демократия по-европейски или по-американски - это такая секта. Они живут в секте, где есть некий бог, который называется "демократия" и который периодически требует жертв", - отметила Ольга Шпилевская.

Политолог Петр Петровский в свою очередь обратил внимание на сложившийся парадокс: лидеры западного мира убивают жителей Ближнего Востока "во имя прав человека". Он отметил, что США и Евросоюз любят "высказывать озабоченность" из-за якобы несоблюдение прав человека в других странах, но не хотят замечать того, что творится в собственных государствах.

"Это реальное сектантство, - резюмировала Ольга Шпилевская. — Они создают некую религию, которую потом проповедуют".-0-