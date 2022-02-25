Шпилевская: изменения в Конституции укрепят народовластие в Беларуси

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в Конституции укрепят народовластие в Беларуси. На это обратила внимание директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Очень важно, что мы укрепляем народовластие. То есть у нас народ понимает, что в любой момент по обновленной Конституции, когда к руководству, не дай бог, придет кто-то безумный или вдруг у кого-то случится какое-то затмение, может принять решение о том, чтобы это безумие остановить", - отметила Ольга Шпилевская, комментируя проходящий в стране референдум по внесению изменений в Основной закон.

Руководитель телеканала ОНТ Марат Марков в свою очередь подчеркнул важность закрепленных в обновленной Конституции положений о сохранении исторической памяти. "Мы в воскресенье закончим голосование в том числе за то, чтобы у нас никогда то, что происходило на Украине последние два последние десятилетия, не произошло. Когда мы на конституционный уровень выводим историческую память и нетерпимость к нацизму, это дает предпосылку для того, чтобы у нас не велась война, чтобы братоубийственная, гражданская война не появилась в Беларуси", - сказал он.-0-