Референдум
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 26 февраля 2022
Минск Переменная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:23 Пресс-секретарь Зеленского заявил о согласии Украины на переговоры с Россией В мире
25.02.22
25.02.22 23:40 Шпилевская: изменения в Конституции укрепят народовластие в Беларуси Общество
25.02.22 23:27 Эйсмонт: Запад будет душить Беларусь, пока не поставит сюда своих полоумных марионеток Общество
25.02.22 23:22 Авдонин: Украиной управляет псевдовласть, ориентированная сугубо на выполнение задач НАТО Общество
25.02.22 23:20 Жук: лучше идти на референдум, чем на войну Общество
25.02.22 23:19 РЕПОРТАЖ: Счастье любит Тихиничи, или Репортаж из деревни будущего на юго-востоке страны Регионы
25.02.22 23:03 Захарова о санкциях: у Путина и Лаврова нет счетов за рубежом Политика
25.02.22 22:51 Шпилевская: Россия не развязывала войну в Украине, она идет там с 2014 года, гибнут дети Общество
25.02.22 22:49 Жук: во многом сегодняшние события в Украине спровоцировал сам Запад Общество
25.02.22 22:48 Медведева: наш вклад в развитие страны сегодня - отдать свой голос на референдуме Общество
25.02.22 22:47 Жук: на минуточку представьте, вот нет России - и где тогда окажется Беларусь? Общество
25.02.22 22:46 Эйсмонт: настала кульминация в переписывании геополитической карты планеты Общество
25.02.22 22:45 Гигин: последние президенты Украины привели к коллапсу государственности Общество
25.02.22 22:42 Книгу "Нязломны. Аляксей Талай" презентовали в Национальной библиотеке Общество
25.02.22 22:41 Гигин: украинский народ оказался в заложниках у продажной элитки Общество
25.02.22 22:38 До 15 минут в очереди на участок: наблюдатели от профсоюзов рассказали о своем голосовании Общество
25.02.22 22:27 Наблюдатель из Жодино: открытие детской поликлиники добавило активности на участке Общество
25.02.22 22:25 В Минском планетарии открылась выставка Ивана Миско Общество
25.02.22 22:19 Генпрокурор рассказал, как Беларусь будет требовать выдачи причастных к геноциду белорусского народа Общество
25.02.22 22:18 Генпрокуратура: более 13 тыс. свидетелей допрошены по делу о геноциде белорусского народа Общество
25.02.22 22:16 Ректор Академии управления объяснил, почему патриотов нужно растить начиная с детского сада Общество
25.02.22 22:11 Швед высказался о методах давления оппозиции на белорусов Общество
25.02.22 22:08 "Цели одни и те же - разграбление, уничтожение". Генпрокурор провел параллели между ВОВ и событиями 2020 года Общество
25.02.22 22:04 Мнение: Беларусь есть и остается страной больших возможностей Общество
25.02.22 21:58 Юных журналистов приглашают к участию в республиканском конкурсе "Старт" Общество
25.02.22 21:47 Швед: мы оказались даже не в шаге, а в полушаге от пропасти в 2020 году Общество
25.02.22 21:39 Пархамович: новый проект Конституции сделает наше государство еще более социально ориентированным Общество
25.02.22 21:34 Заслуженный юрист Беларуси рассказал, какие перспективы открывает обновление Конституции Общество
25.02.22 21:34 "В Минске волейбол стал праздником, такого никогда не было". Генсек БФВ Алла Тетерина об успехах и проблемах белорусского волейбола Спорт
25.02.22 21:31 Наблюдатель от СНГ: в Гродненской области голосование проходит активно и в спокойной обстановке Регионы
Все новости
Все новости
Общество
25 февраля 2022, 23:40

Шпилевская: изменения в Конституции укрепят народовластие в Беларуси

Скриншот видео "Беларусь 1"
Скриншот видео "Беларусь 1"

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в Конституции укрепят народовластие в Беларуси. На это обратила внимание директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Очень важно, что мы укрепляем народовластие. То есть у нас народ понимает, что в любой момент по обновленной Конституции, когда к руководству, не дай бог, придет кто-то безумный или вдруг у кого-то случится какое-то затмение, может принять решение о том, чтобы это безумие остановить", - отметила Ольга Шпилевская, комментируя проходящий в стране референдум по внесению изменений в Основной закон.

Руководитель телеканала ОНТ Марат Марков в свою очередь подчеркнул важность закрепленных в обновленной Конституции положений о сохранении исторической памяти. "Мы в воскресенье закончим голосование в том числе за то, чтобы у нас никогда то, что происходило на Украине последние два последние десятилетия, не произошло. Когда мы на конституционный уровень выводим историческую память и нетерпимость к нацизму, это дает предпосылку для того, чтобы у нас не велась война, чтобы братоубийственная, гражданская война не появилась в Беларуси", - сказал он.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения телевидение
Новости рубрики Общество
Скриншот видео "Беларусь 1" Эйсмонт: Запад будет душить Беларусь, пока не поставит сюда своих полоумных марионеток
Скриншот видео "Беларусь 1" Авдонин: Украиной управляет псевдовласть, ориентированная сугубо на выполнение задач НАТО
Скриншот видео "Беларусь 1" Жук: лучше идти на референдум, чем на войну
Скриншот видео Шпилевская: Россия не развязывала войну в Украине, она идет там с 2014 года, гибнут дети
Скриншот видео "Беларусь 1" Жук: во многом сегодняшние события в Украине спровоцировал сам Запад
Фото из архива Медведева: наш вклад в развитие страны сегодня - отдать свой голос на референдуме
Главное
Лукашенко об МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии: вас признали, хлеб не зря едите
Промкооперация, импортозамещение, продбезопасность: Головченко о ключевых задачах ЕАЭС
Снопков: Нацбанк имеет запас для обеспечения наличных и безналичных расчетов в валюте
Акция ко Дню защитников Отечества ДЕЙСТВУЕТ ЕЩЕ 4 ДНЯ! Сэкономь на покупке недвижимости ДО 25 000 РУБЛЕЙ!
Топ-новости
Главные тренеры, военные, артисты. Госнаград удостоены 56 представителей различных сфер деятельности
Лукашенко высказался о ценах и инфляции в Беларуси
"Это была очень сильная спецоперация". Лукашенко о реакции в Беларуси на пандемию
"Это движение вперед, развитие демократии, укрепление власти народа". Василевич о Конституции
Устойчивый спрос в стране и за рубежом: Беларусь наращивает поставки продовольствия во все регионы мира
Швед: мы оказались даже не в шаге, а в полушаге от пропасти в 2020 году
Пархамович: новый проект Конституции сделает наше государство еще более социально ориентированным
МИД: Беларусь по-прежнему готова сделать все возможное для установления мира в Украине
Карпенко проинформировал представителей ЦИК Узбекистана о проведении референдума
Пархамович: мы должны максимально упростить процесс строительства для граждан
Компартия Беларуси выступает за скорейшее урегулирование ситуации в Украине
МИД Беларуси открыл дополнительный телефон горячей линии
Мартынюк на досрочном голосовании: сегодня ответственность за будущее страны чувствуется гораздо сильнее
В ЕЭК рассказали об итогах Евразийского межправсовета
Ученые Беларуси призывают прекратить строительство пограничного забора в Беловежской пуще
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Референдум по Конституции Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.