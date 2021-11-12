Шпилевская: миграционный кризис показал, что сейчас происходит полная дегуманизация Европы

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миграционный кризис показал, что сейчас происходит полная дегуманизация Европы. Такое мнение высказала директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"До чего нужно было довести людей на тех территориях (в странах Ближнего Востока. - Прим. БЕЛТА), чтобы мать взяла на руки грудного ребенка и поехала с ним за тысячи километров в абсолютную неизвестность. Поверьте, для женщины этот шаг точно неординарный: она всегда думает о здоровье и жизни своего ребенка прежде всего", - отметила Ольга Шпилевская.

Она также обратила внимание, что среди застрявших на границе с Польшей беженцев очень много людей с хроническими заболеваниями, есть и граждане с ограниченными возможностями, в том числе дети. "Эти люди идут в Европу за медицинской помощью, потому что они понимают, что у себя дома в лучшем случае останутся инвалидами, в худшем случае через какое-то время просто умрут, - заметила руководитель телерадиокомпании. - Они идут туда просто для того, чтобы получить жизнь. И даже таких людей европейцы не пропускают, отказываются от них. Где тогда вот эти их гуманные ценности? То есть сейчас происходит полная дегуманизация Европы".-0-