Шпилевская о ситуации на белорусско-польской границе: мы видим полную дегуманизацию Европы

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация на белорусско-польской границе - полная дегуманизация Европы. Об этом заявила журналистам директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская во время круглого стола по вопросам миграционной ситуации на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

"На мой взгляд, на данный момент мы видим картину полной дегуманизации Европы То есть те, кто проповедовал европейские ценности, ставил жизни человека - а тем более, когда мы говорим о детях, женщинах - выше всех целей, сегодня заставляют этих детей и женщин мучиться на границе в прямом смысле этого слова", - отметила Ольга Шпилевская.

По ее словам, нельзя спокойно смотреть на кадры с места событий. "Кадры, когда ребенок просит у польских пограничников воды, на мой взгляд, если бы журналисты работали на территории границы с той стороны, должны были разлететься по всему миру. А мы видим, что информационное пространство с той стороны закрывается и, к сожалению, всего этого не увидят зрители по ту сторону границы. Это доступно только нам, и наша задача сделать так, чтобы мировая общественность нас услышала", - отметила директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси.

Женщины Беларуси, Белорусский союз женщин не могут остаться в стороне. "Потому, что не одна нормальная мать никогда не двинется за тысячи километров в поисках лучшей жизни, если им жить хорошо на своей территории. Если нет порядка в тех странах, из которых они бегут. Если вы сами их сюда звали. Если вы говорили о том, что вы способны их накормить, защитить и предлагали им свои европейские ценности. Говорили о том, что то, как живет Европа, - это образец. Пожалуйста, будьте добры, примите тех, кого вы звали", - добавила Ольга Шпилевская.-0-