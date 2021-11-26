Шпилевская: приезд Лукашенко на границу к беженцам был как холодный душ для западной прессы

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приезд Лукашенко на границу к беженцам, который транслировался в прямом эфире, был как холодный душ для западной прессы. Такое мнение высказала директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Прямой эфир был как такой холодный душ для всех (западных. - Прим. БЕЛТА) средств массовой информации. И от этого холодного душа нужно как-то еще отойти - в прямом эфире, без купюр, когда все видно, слышно, все понятно. Я когда его смотрела, у меня был вопрос к товарищу Дуде (Президент Польши. - Прим. БЕЛТА): "А вам слабо? А вам слабо приехать пообщаться с беженцами, приехать и выйти к ним?" - отметила Ольга Шпилевская.

По ее мнению, польский президент может приезжать на границу только под покровом ночи и встречаться лишь с немногочисленными пограничниками. "И на этом все заканчивается", - подчеркнула она.-0-