Шпилевская: Россия не развязывала войну в Украине, она идет там с 2014 года, гибнут дети

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия не развязывала войну в Украине, она идет там с 2014 года, причем из-за боевых действий гибнут дети. На это обратила внимание директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Она отметила, что сейчас граждан, особенно молодое поколение, пытаются убедить в том, что Россия развязала в Украине войну. "Война на Украине идет уже давно, начиная с 2014 года. И это не просто война, это братоубийственная война, когда брат пошел на брата. Это страшные вещи, - подчеркнула директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси. - Я хочу напомнить всем, что именно украинские войска, когда они сбрасывали свои бомбы на территории ЛНР и ДНР, бомбили не какие-то стратегические объекты, как это делает сейчас Российская Федерация. Они попадали в детские дома, в школы, в детские сады. Там гибли дети. 156 детей погибли за годы конфликта в Украине".

Причем эти трагедии случились после того, как официальный Киев подписался под Минскими соглашениями, заметила Ольга Шпилевская. "Это не война против своего народа? Это не убийства собственных детей? Поэтому я хочу, чтобы все понимали: то, что сейчас происходит на Украине, - это, по сути, освободительная операция, которую ведет Российская Федерация. Это действительно борьба против нацизма. Это борьба против геноцида собственного народа. И другого пути, другого выхода здесь нет. И все, что можем сделать мы, - это убрать эмоции и поддержать Россию во всех ее решениях", - заявила она.-0-