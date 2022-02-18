Шпилевская: США пытаются представить Беларусь и Россию агрессорами, чтобы держать Европу в страхе

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки будут делать все возможное, чтобы как можно дольше держать Европу в страхе и делать из Беларуси и России агрессоров. Такое мнение высказала директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Соединенные Штаты очень хорошо чувствуют, что они теряют контроль над Европой. И если Восточной Европой, маленькими странами управлять легко (я сейчас говорю про Литву и Польшу - туда денег немножко влил, на уступки какие-то пошел, и они уже твои), то что касается Франции или Германии - с ними работать сложнее", - отметила Ольга Шпилевская.

Она подчеркнула, что США сделают все возможное, чтобы Европу как можно дольше держать в состоянии страха. "Как можно больше представлять агрессорами Россию и Беларусь, чтобы Европа четко понимала: только Штаты - это тот зонтик, который закрывает их от этих "русских варваров" в нашем лице и в лице России, которые в любой момент готовы прийти на их землю и пролить кровь их людей", - убеждена директор представительства МТРК "Мир".-0-