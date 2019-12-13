Шрифт Брайля и рельефные рисунки: книгу Елены Масло адаптируют для незрячих детей

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социально-культурное учреждение "МоцАрт" инициирует новый проект для незрячих детей - издание книги на белорусском языке писательницы Елены Масло "Мяне завуць Лахнэска" шрифтом Брайля с тактильным рисунком художницы Оксаны Аракчеевой. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь учреждения, аудиодескриптор Виктория Курилина.

"Эта книга уже есть в плоскопечатном варианте, но для самостоятельного прочтения ребятами с ограниченным зрением она пока недоступна. Сейчас мы ищем средства для реализации проекта. Помимо издания самой книги хотим записать эту сказку и на диск в прочтении народного артиста Беларуси Виктора Манаева. Аудиодиск будет в комплекте с книгой, - рассказала она. - Таких книг в Беларуси еще нет. Рельефный рисунок выполнят гродненские кукольные мастерицы, сотрудницы библиотеки-филиала №3 "ГУК ЦБС города Гродно" Ирина Воробьева и Инна Сотникова. Они уже подготовили пробную версию объемного изображения главного персонажа. В будущем его тактильно смогут "увидеть" дети с нарушениями зрения. Эта сказка будет очень близка ребятам: она учит тому, что настоящая красота - в добром сердце человека. Можно быть не таким, как все, но это не мешает быть счастливым".

Предполагается, что каждая белорусская школа для детей с нарушениями зрения получит книгу в подарок. Однако сначала для издания тиража организован сбор средств на сайте учреждения.

Социально-культурное учреждение "МоцАрт" было создано в 2016 году. Эта некоммерческая организация занимается инклюзией и реабилитацией через культуру инвалидов по зрению. Основное направление - создание аудиодескрипции (лаконичного описания происходящего на экране/сцене между репликами героев, того, что непонятно незрячим и слабовидящим людям).

Среди самых значимых проектов, реализованных или находящихся в стадии реализации, - "Безграничное кино". Это адаптация для незрячих и слабовидящих 12 фильмов из золотой коллекции киностудии "Беларусьфильм". "На данный момент мы подготовили семь фильмов с аудиодескрипцией: "Город мастеров", "В августе 44-го", "Белые росы", "Приключения Буратино", "Венок сонетов", "Про Красную Шапочку. Продолжение старой сказки", "Дикая охота короля Стаха". Важно отметить, что в ноябре киностудия "Беларусьфильм" впервые в нашей стране создала у себя на YouTube-канале отдельную вкладку "Фильмы с аудиодескрипцией", - отметила Виктория Курилина.

Также можно назвать такие проекты, как "Театр для незрячих" (пока удалось подготовить аудиодескрипцию к одному спектаклю Купаловского театра "Школа падаткаплацельшчыкаў"), издание тактильной книги с иконой Ефросинии Полоцкой, описанием ее образа на иконе, жизнеописанием преподобной и молитвой, напечатанными шрифтом Брайля. Коллектив учреждения участвовал в подготовке аудиоиздания Евангелия на белорусском языке. Совместно с издательством "Народная асвета" и при финансировании Министерства образования были созданы аудиохрестоматии по всемирной истории и истории Беларуси в специальном формате DAISY для незрячих и слабовидящих школьников 8-х классов, а также тактильные учебники шрифтом Брайля.-0-