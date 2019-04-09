9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместная штабная тренировка проходит в Западном оперативном командовании 9-11 апреля, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

Тренировка призвана поднять уровень слаженности органов управления оперативного командования при решении задач по планированию боевых действий и организации взаимодействия. Также она позволит усовершенствовать умения и навыки по планированию применения подчиненных войск с использованием современных техсредств автоматизации управления.

"В тренировке участвуют управления соединений и воинских частей Западного оперативного командования, а также представители командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Привлекаются и управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил, 72-го гвардейского Объединенного учебного центра по подготовке прапорщиков и младших специалистов, органов пограничной службы и военных комиссариатов Гродненской и Брестской областей", - проинформировали в Минобороны.

Проводимая тренировка направлена на отработку вопросов планирования применения подчиненных войск командования по предназначению на основе анализа результатов современных войн и вооруженных конфликтов.-0-