"Штадлер Минск" проведет 8 июня день открытых дверей

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-швейцарский производитель подвижного состава "Штадлер Минск" 8 июня с 10.00 до 13.00 откроет двери для всех желающих, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Ровно пять лет назад компания начала свою деятельность в Фаниполе, выпустив двухэтажный поезд KISS для российского оператора "Аэроэкспресс". В день юбилея гости смогут ознакомиться со всеми стадиями производства поездов и трамваев, посетить сварочный и покрасочный цеха, сборочный цех и цех запуска, задать интересующие вопросы специалистам компании.

Посетителям покажут первые поезда для третьей линии метро города, двухэтажные поезда KISS для Венгрии и Азербайджана, одноэтажные поезда FLIRT для Норвегии, самые длинные трехсекционные трамваи для Боливии. Также всех собравшихся ожидает развлекательная музыкальная и спортивная программа, конкурсы и викторины, зоны активации и фотозоны.

Швейцарская компания "Штадлер Рейл Групп" более 75 лет является одним из ведущих европейских производителей железнодорожного подвижного состава. На предприятиях компании занято более 8,5 тыс. работников (включая ЗАО "Штадлер Минск", резидента СЭЗ "Минск"). В состав группы "Штадлер" входят филиалы, расположенные в Швейцарии, Германии, Венгрии, Польше, Чехии, Беларуси, а также пусконаладочные (сервисные) центры в Швейцарии, Алжире, Италии, Австрии, Венгрии и Нидерландах.-0-