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16 июля 2021, 17:51

Штраф до 500 БВ грозит нанимателю, не обеспечившему работникам необходимые условия труда - ФПБ

Фото из архива
Фото из архива

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штраф до 500 базовых величин - такое взыскание может получить наниматель, если не предпринимает меры для обеспечения необходимых условий труда. Об этом напомнили в Федерации профсоюзов Беларуси, комментируя ситуацию с соблюдением на предприятиях и в организациях температурного режима в условиях аномальной жары, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

На горячую линию, действующую в Федерации профсоюзов, продолжают поступать обращения работников со всех регионов страны. Часть из них касается исключительно разъяснения законодательства. Вместе с тем немало и жалоб на то, что в производственных помещениях держится температура выше 30 градусов и при этом наниматель оперативно не реагирует на запросы работников.

Технические инспекторы труда профсоюзов выезжают на предприятия и в организации для проверки таких сообщений. Если факты подтверждаются, нанимателю выдаются рекомендации, о выполнении которых они обязаны сообщить в профсоюзы в установленный срок. По требованию профсоюзов в ряде случаев нанимателями был оперативно принят ряд мер для улучшения условий труда работников. В том числе установлены или увеличены дополнительные в перерывы, обеспечен питьевой режим, смещены графики работ.

"Анализ поступивших обращений показывает, что не всегда на местах в полной мере владеют информацией в отношении того, какие меры защиты должны быть установлены для работников в условиях повышенных температур, - отметил главный технический инспектор ФПБ Павел Манько. - Чтобы избежать нарушений законодательства и максимально обезопасить людей на рабочих местах, ФПБ подготовлена памятка для нанимателей и работников, на какие моменты необходимо обращать внимание".

В первую очередь профсоюзы напоминают, что наниматель обязан установить режим работы, исключающий причинение вреда жизни и здоровью работников при сильной жаре, а именно организовать кондиционирование воздуха либо воздушное душирование (установка кондиционеров, обеспечение вентиляторами); наладить питьевое водоснабжение (заказ питьевой воды, установка фонтанчиков с водой); обеспечить наличие помещений или мест для отдыха; применять соответствующие средства индивидуальной защиты (к примеру, при выборе спецодежды отдавать предпочтение воздухопроницаемым и гигроскопичным тканям, обеспечивающим комфортный микроклимат для тела); регламентировать перерывы для отдыха при выполнении определенных видов работ. При этом виды этих работ, продолжительность и порядок предоставления таких перерывов должны быть зафиксированы в правилах внутреннего трудового распорядка или коллективном договоре. Важно: дополнительные специальные перерывы предоставляются наряду (а не вместо) с перерывом для отдыха и питания в течение рабочего дня и включаются в рабочее время. Оптимальная длительность одного перерыва на отдых составляет для работников большинства массовых профессий 5-10 мин.

Наниматель может установить работникам доплату за работу в условиях повышенных температур; сократить продолжительность рабочего дня; изменить режим рабочего времени.

Работник имеет право на рабочее место, соответствующее требованиям по охране труда; обеспечение необходимыми средствами индивидуальной защиты, средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями, оснащенными необходимыми устройствами и средствами; отказ от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредоставлении ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.

При отказе от выполнения порученной работы по указанным основаниям работник обязан незамедлительно письменно сообщить работодателю, предоставляющему работу гражданам по трудовым договорам, либо уполномоченному должностному лицу нанимателя о мотивах такого отказа, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением выполнения указанной работы. Для подтверждения факта несоблюдения температурного режима желательно в присутствии свидетелей (например, специалиста по охране труда, председателя профсоюза) замерить температуру на рабочем месте и зафиксировать ее.-0-

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