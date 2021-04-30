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Общество
30 апреля 2021, 13:53

 Штраф за парковку на газоне

В старых районах города есть жилые застройки, в которых не соблюдаются современные нормы количества парковочных мест возле дома относительно количеству квартир. В связи с этим во многих дворовых территориях отсутствуют места для стоянки автомобилей. В новых микрорайонах парковочных мест значительно больше, однако, это не останавливает некоторых жителей оставлять личный транспорт на зеленой зоне. Для многих выбор того или иного места парковки обуславливается тем, насколько хорошо видно машину из окна или как далеко придется идти от автомобиля до подъезда.

В нашей стране существуют правила дорожного движения, которые четко разъясняют понятия "стоянка" и "остановка" транспортного средства, там же дается определение понятию "газон".

Штраф за неправильную парковку на газоне в Беларуси в 2021 году

В пункте 143 правил дорожного движения перечислены случаи, при которых запрещается совершать остановку или стоянку транспортного средства. В этом списке есть пункт, запрещающий остановку и стоянку автомобиля на газоне.

Стоит отметить, что существует такое понятие в ПДД как "вынужденная остановка", которая совершается по причине экстренной ситуации, которая произошла на дороге либо с какими-либо участниками дорожного движения.

Штраф за парковку на газоне

В правилах также указан порядок действий гражданина, совершившего "вынужденную остановку". Некоторые водители, оставляя машину в запрещенном для остановки и стоянке месте, включают аварийную световую сигнализацию, имитируя поломку. Важно понимать, что согласно пункту 144 ПДД:

·        Включение водителем аварийной световой сигнализации при преднамеренной остановке и стоянке в местах, где они запрещены, не освобождает его от ответственности за нарушение требований пункта 143 настоящих Правил.

Сколько придется оплачивать за парковку на газоне?

За оставленный автомобиль на газоне водитель несет административную ответственность. В статье 18.18 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях указано, что остановка или стоянка транспортного средства с нарушением правил дорожного движения влекут наложение штрафа в размере 1 базовой величины.

Штраф за парковку на газоне на данный момент составляет 29 рублей      

Водитель должен понимать, что при парковке на газоне он рискует получить не только штраф за совершаемое действие.

Согласно главе 19 правил дорожного движения(пункту 147), если автомобиль, который припаркован с нарушением ПДД, создает препятствие для дорожного движения или является угрозой безопасности граждан, сотрудник ГАИ вправе произвести принудительную отбуксировку (эвакуацию) данного транспортного средства. В таком случае владелец автомобиля обязан будет оплатить эвакуацию и штрафстоянку.

Кроме штрафа за нарушение правил парковки, оплату эвакуации и штрафстоянки, гражданин, оставивший автомобиль на газоне, должен будет оплатить нанесенный ущерб, если такой был причинен.

В статье 15.22 части 3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях указанно, что повреждение или уничтожение цветников, газонов, расположенных в населенных пунктах, влечет за собой наложение штрафа на нарушителя в размере до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от 10 до 200 базовых величин, а на юридическое лицо – от 20 до 300 базовых величин.

Предприятия, на обслуживании которых находятся зеленые зоны, могут обратиться в РУВД с фотографиями факта неправильной парковки и информацией о месте, дате и времени правонарушения.

Сотрудники РУВД привлекут водителя к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и сообщат информацию о нем в организацию, чей газон пострадал. Причем,если хоть одно колесо припаркованной машины стоит на растительности, то это будет расцениваться как нарушение. Далее будет произведен расчет суммы ущерба.

Предупреждение или штраф?

Согласно статье 8.3 "Освобождение от административной ответственности с вынесением предупреждения Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях", водителю легкового автомобиля вместо штрафа за парковку на газоне могут выписать предупреждение. Такой вариант возможен, если на человека в течение года не налагалось административное взыскание, и он не освобождался от административной ответственности.

При повторном нарушении правил остановки и стоянки транспортного средства водителю однозначно придется оплачивать штраф.

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