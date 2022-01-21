Шульган: гражданский долг каждого из нас - прийти на референдум и проголосовать за достойное будущее

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданский долг каждого выражается в том, чтобы прийти на предстоящий референдум и проголосовать за мир, согласие, безопасность и достойное будущее. Такое мнение высказал министр связи и информатизации Константин Шульган на встрече с трудовым коллективом производства "Информационно-расчетный центр" РУП "Белтелеком", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

Как отметили в ведомстве, знаковым событием прошлого года стало утверждение нового государственного праздника - Дня народного единства, ставшего одним из символов восстановления исторической справедливости и укрепления белорусского национального государства. "В этой связи глубоко символично, что нынешний 2022 год в Беларуси стал Годом исторической памяти. Внимание к истории, в том числе нашло свое отражение и в проекте изменений и дополнений Конституции Беларуси, общественное обсуждение которого продолжается по всей республике", - считают в Минсвязи.

Министр в свою очередь отметил, что диалоговые площадки, посвященные изменениям, предлагаемым в Конституцию Беларуси, активно проходят в трудовых коллективах организаций системы Минсвязи. Сотрудники организаций осознанно и с большой ответственностью подходят к предложенным изменениям, изложенным в проекте Конституции, понимая, что совместными усилиями создается один из ключевых элементов фундамента дальнейшего развития страны, подчеркнули в министерстве.

"Гражданский долг каждого из нас выражается в том, чтобы прийти на предстоящий референдум и проголосовать за мир, согласие, безопасность и достойное будущее", - дополнил глава Минсвязи.-0-