Шульган проведет 5 мая прямую линию и прием граждан

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр связи и информатизации Константин Шульган 5 мая проведет личный прием в министерстве с одновременным включением прямой телефонной линии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Личный прием граждан и юридических лиц пройдет в министерстве с 8.00 до 13.00 по адресу г. Минск, пр. Независимости, 10, первый этаж - комната приема граждан, вход со стороны ул. Володарского. Одновременно с 10.00 до 12.00 будет включена прямая телефонная линия с министром по телефону +375 (17) 287 88 89.

На личный прием можно предварительно записаться по телефону +375 (17) 287 87 06 (10) или с помощью электронной почты mpt@mpt.gov.by (в электронном письме обязательно необходимо указать фамилию, имя, отчество заявителя, контактный телефон, адрес проживания и краткое содержание возникшего вопроса).

В Минсвязи обратили внимание, что в соответствии с законодательством при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать Ф.И.О. и данные о месте жительства и/или работы/учебы.-0-