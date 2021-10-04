Шумилин: Беларусь готова выступить площадкой для пилотных проектов ВОИС

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова выступить площадкой для реализации и апробации результатов пилотных проектов Всемирной организации интеллектуальной собственности, направленных на стимулирование инновационной и изобретательской активности как на национальном, так и на международном уровнях. Об этом рассказал сегодня на 62-й серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По его словам, Беларусь заинтересована в поддержании взаимодействия и расширении правовой и технической поддержки со стороны Всемирной организации интеллектуальной собственности в реализации совместных проектов, направленных на укрепление кадрового потенциала в сфере интеллектуальной собственности, популяризацию знаний о преимуществах использования инструментов охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности, а также повышение уровня предоставляемых национальным патентным ведомством услуг за счет внедрения таких электронных систем, как ePCT, IPAS и WIPO Connect.

"Мы высоко ценим усилия ВОИС, направленные на продвижение инновационной повестки, поддержку малых и средних предприятий, а также развитие и совершенствование деятельности национальных патентных ведомств государств-членов", - сказал Александр Шумилин. Он также отметил, что в целях реализации меморандума о взаимопонимании между правительством Беларуси и ВОИС в стране расширяется сеть центров поддержки технологий и инноваций, которая насчитывает уже 14 таких точек.

Беларусь - участница 19 международных договоров, администрируемых ВОИС. За 2020-2021 годы страна присоединилась к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям, а также к Женевскому акту Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов. При экспертной поддержке со стороны ВОИС также был разработан проект национальной стратегии в сфере интеллектуальной собственности на 2021-2030 годы.

62-я серия заседаний Ассамблей государств-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности проходит 4-8 октября в Женеве в гибридном формате.-0-