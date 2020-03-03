Шумилин: конкурс "100 идей для Беларуси" - старт-площадка для молодых инноваторов

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс "100 идей для Беларуси" дает возможность молодым инноваторам расти дальше. Такое мнение журналистам высказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время выставки-презентации молодежных инновационных проектов "Навигатор идей", передает корреспондент БЕЛТА.

"Конкурс "100 идей для Беларуси" сегодня трансформировался в систему роста для молодых инноваторов. Наша молодежь создает прекрасные идеи, но если их не поддержать, не дать возможность расти, то они зачастую и останутся идеями", - сказал Александр Шумилин.

По его словам, очень важно, что ГКНТ в свое время поддержал этот молодежный проект, а БРСМ стал партнером республиканского конкурса инновационных разработок комитета. "Мы рады, что вместе частично сумели трансформировать конкурс идей в технологический проект. Лучшие проекты победителей девятого сезона конкурса "100 идей для Беларуси" получат гранты для разработки бизнес-планов, а их авторы придут уже на наш инновационный конкурс. И как показывает практика, ежегодно в числе победителей конкурса Госкомитета - стоидейщики", - отметил председатель ГКНТ.

Как подчеркнул первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк, самая главная задача "100 идей для Беларуси" - предоставить возможность абсолютно любому предложить свою идею, быть услышанным и поддержанным на самом высоком уровне. "В любом уголке страны, если у молодого человека есть порыв сделать что-то лучше, он может это предложить. Мы поддержим, услышим и продвинем идею. И здорово, что ежегодно порядка 10-20 разработок внедряются в конкретное производство в самых различных сферах. "100 идей" - это уникальный проект. Конечно, он развивается благодаря поддержке всех структур", - сказал он.

Особенность финала республиканского конкурса этого года - экологическая тематика. Каждый участник получил в подарок уникальный сувенир из экологически чистых материалов. "Мы надеемся, что самые яркие проекты найдут отклик не только в государственной сфере, но также и у менторов, частных компаний, которые смогут вложить средства в развитие идей молодых инноваторов", - добавил первый секретарь ЦК БРСМ.

В экспозицию выставки-презентации "Навигатор идей" вошли более 100 авторских разработок - победителей оборочных туров конкурса "100 идей для Беларуси" в 10 кластерах: "Общество, экономика и социальная сфера", "Промышленные и строительные технологии и производство", "Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов", "Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии", "Био- и наноиндустрия", "Энергетика, в том числе атомная энергетика и энергоэффективность", "Медицина, фармация, медицинская техника", "Химические технологии, нефтехимия", "Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций", "Агропромышленные технологии и производство".

Сегодня во второй половине дня состоится торжественное награждение победителей с вручением дипломов, экостатуэток и ценных подарков от партнеров. Будут определены 20 победителей в 10 номинациях в двух возрастных категориях: первая - учащиеся, вторая - студенческая и работающая молодежь, молодые ученые. Они будут номинированы на гранты Белорусского инновационного фонда. 10 авторов наиболее перспективных проектов получат денежные средства в размере до 40 тарифных ставок на создание бизнес-планов для дальнейшего участия в ежегодном республиканском конкурсе инновационных разработок.

Организаторами "100 идей для Беларуси" являются БРСМ, Министерство образования, ГКНТ. Финал проводится при поддержке партнеров - IT-академии Образовательного центра программирования и высоких технологий, ООО "ИнКата", Ассоциации "БелБренд", ООО "АСБ-Лизинг". В девятом сезоне конкурса принимали участие более 500 юношей и девушек в возрасте от 14 до 31 года, а также молодые ученые до 35 лет. Состоялось 47 отборочных туров: зональных, областных, минский городской, а также Национальной академии наук Беларуси.-0-

Фото Рамиля Насибулина