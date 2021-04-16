Шумилин: многие обращения граждан можно решить на местном уровне

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие обращения граждан можно решить на местном уровне. Об этом сказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, подводя итоги личного приема граждан в Новогрудском райисполкоме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Финансирование инновационных проектов, участие в государственных научно-технических программах, выпуск новой высокотехнологичной и импортозамещающей продукции - лишь часть тем, с которыми жители Новогрудка пришли на личный прием к Александру Шумилину. На встрече обсуждались и другие вопросы. В частности, директор ОАО "Новогрудский завод металлоизделий" Виталий Ярош интересовался аспектами технического перевооружения и модернизации производства, а главный инженер ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры" Вячеслав Шахов - условиями выделения средств на развитие инновационных проектов.

Председатель ГКНТ дал необходимые разъяснения и исчерпывающие ответы во всем вопросам. Он отметил, что такие встречи необходимы прежде всего для оказания адресной помощи гражданам, пришедшим на личный прием. И зачастую все вопросы решаются на месте, в том числе на уровне местных органов власти. Особенно, если речь идет о создании современных производств и новых рабочих мест.

Александр Шумилин посетил также предприятие "БелКредо", на котором выполняется проект по модернизации швейного производства с внедрением инновационной автоматизированной технологии разработки и изготовления изделий с применением современных материалов, и встретился с учащимися и преподавателями Новогрудского торгово-экономического колледжа.-0-