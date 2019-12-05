Шумилин: перед Беларусью стоит задача по защите государственных данных

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед Беларусью в связи со стремительным развитием технологий стоит важная задача по защите государственных данных. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на международной научно-практической конференции "Безопасность и устойчивое развитие: теория и практика в условиях цифровой трансформации", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава ГКНТ подчеркнул, что Беларусь обладает мощным фундаментом, позволяющим государству соответствовать мировым тенденциям в области цифровой трансформации. "Республика входит в топ-40 стран с очень высоким индексом развития электронного правительства. Одним из лидеров развития IT-сферы в стране выступает Парк высоких технологий. На данный момент в ПВТ развиваются такие значимые технологии пятого и шестого технологических укладов, как интернет вещей, машинное обучение, а также гейминдустрия", - напомнил Александр Шумилин.

"Учитывая уровень развития информатизации Беларуси, перед страной стоит важная задача по защите государственных данных. Ее решение можно разделить на три взаимодополняющие части: нормативно-правовое регулирование, развитие информационно-коммуникационных технологий и аппаратно-программного комплекса, а также человеческий ресурс", - сказал Александр Шумилин.

Говоря о нормативно-правовом регулировании, председатель ГКНТ отметил важность международного взаимодействия. Он напомнил, что в сентябре Беларусь и Россия подписали план сотрудничества в области международной информационной безопасности, который предусматривает консультации, обмен сведениями, анализ и оценку угроз, а также координацию мер реагирования на них.

Касаясь темы развития информационно-коммуникационных технологий, Александр Шумилин подчеркнул, что в Беларуси развивается инфраструктура электронного правительства. "Данные защищены путем внедрения в государственные структуры системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи, - добавил он. - Помимо этого ежегодно создаются новые технологии защиты информации, большинство из них формируется в рамках государственной научно-технической программы "Защита информации", которая в Беларуси ведется с 2006 года". По словам Александра Шумилина, во время действия программы завершено уже 50 заданий, создано 20 приборов, 16 программно-аппаратных комплексов, 18 методик, 12 новшеств. Они позволяют как бороться с вредоносными программами, так и защищать информацию.

Александр Шумилин выделил несколько наиболее важных угроз безопасности данных. Первая из них - человеческий фактор, то есть работающие в организации люди, которые могут нанести вред ее информационной безопасности. Второй пункт - вредоносное программное обеспечение, а третий - различные виды фишинговых атак и социальной инженерии, то есть попытки получения конфиденциальных данных путем введения пользователей в заблуждение. Глава ГКНТ отметил и опасность кибератак в сфере интернета вещей, сегодня они могут затрагивать не только персональные девайсы, но и автомобили, медицинскую технику, домашние системы безопасности. Большую угрозу несут киберфизические атаки, а также использование устаревшего ПО.

"По мере развития общества и государства, цифровой трансформации Беларуси мы должны быть готовы к возникновению новых вызовов и угроз, которые будет необходимо решать, объединив усилия научного сообщества, учреждений образования и бизнеса. Комплексный подход к решению проблем цифровой безопасности - это гарант устойчивого развития нашего государства и вхождения его в ряд мировых лидеров в данной сфере", - заключил Александр Шумилин.

Комитет государственной безопасности совместно с Институтом национальной безопасности с 5 по 6 декабря проводит в Минске VII Международную научно-практическую конференцию "Безопасность и устойчивое развитие: теория и практика в условиях цифровой трансформации". Пленарная сессия открытия конференции состоялась сегодня в "Президент-Отеле" с участием руководства КГБ, Государственного секретариата Совета безопасности, Государственного комитета по науке и технологиям, ИНБ Беларуси, Исполнительного комитета СНГ, Антитеррористического центра государств - участников СНГ и Белорусского института стратегических исследований.

В работе конференции принимают участие более 450 делегатов из 11 стран и восемь международных организаций (Антитеррористический центр государств - участников СНГ, Исполнительный комитет СНГ, Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Межпарламентская ассамблея государств - участников СНГ, Организация Договора о коллективной безопасности, Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности, Постоянный комитет Союзного государства, Секретариат Парламентского собрания Союза Беларуси и России).-0-