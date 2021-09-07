Шумилин: перспективы развития "Великого камня" связаны с высокотехнологичными производствами

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" обсудили перспективы научно-технического и инновационного сотрудничества, в том числе в сфере информационных технологий, новых материалов и венчурного финансирования, и использования китайской программы "Искра" для поддержания научно-исследовательских проектов на ранней и средней стадии жизненного цикла. Об этом шла речь сегодня на встрече председателя ГКНТ Александра Шумилина с генерального директором компании Янь Ганом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

В ходе встречи обсуждались также вопросы развития созданного в индустриальном парке "Великий камень" Китайско-белорусского инновационного центра коммерциализации научно-технических достижений и наполнение его перспективными стартап-проектами и совместными предприятиями. "Мы связываем перспективы дальнейшего развития "Великого камня" с созданием в нем производств, основанных на новых и высоких технологиях, в том числе являющихся результатом совместных научно-технических проектов. Рассчитываем, что совместными усилиями эта площадка получит динамичное развитие и принесет значимый результат для инновационного развития двух стран", - подчеркнул Александр Шумилин.

Как отмечалось на встрече, Китай является стратегическим партнером для Беларуси, в том числе в области науки и техники. Это подтверждается интенсивным взаимодействием на государственном уровне. В частности, под эгидой ГКНТ и Министерства науки и технологий КНР работает Комиссия по научно-техническому сотрудничеству Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Хорошие результаты демонстрирует программа белорусско-китайского научно-технического сотрудничества на 2021-2022 годы, в соответствии с которой финансируется 35 совместных научно-технических проектов по приоритетным для сторон направлениям; идет подготовка к открытию очередного конкурса для поддержки проектов в 2022-2023 годах. Создаются новые совместные субъекты инновационной инфраструктуры. В 2020 году принял первых резидентов Белорусско-китайский технопарк в городе Чанчунь, и в этом же году в качестве резидента индустриального парка "Великий камень" зарегистрирован Китайско-белорусский инновационный центр промышленных технологий с проектом по созданию в нем бизнес-инкубатора. Проект планируется реализовать в течение 2020-2023 годов, сумма инвестиций составит не менее $500 тыс. Также в прошлом году открыли Китайско-белорусский инновационный центр коммерциализации научно-технических достижений.

Инновационный центр является комплексной площадкой по взращиванию стартап-проектов в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Его деятельность направлена на увеличение интенсивности привлечения научно-технических проектов в индустриальный парк. В функциональном плане инновационный центр объединит развитие пяти платформ: инкубационной платформы по развитию стартап-проектов, платформы интеграции венчурных и промышленных фондов, демонстрационно-торговой платформы, платформы китайско-белорусского научно-технического сотрудничества и производственной платформы для успешно развивающихся проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).-0-