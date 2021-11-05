Шумилин: премия СГ в области науки и техники станет допстимулом для совместной работы ученых двух стран

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премия Союзного государства в области науки и техники станет дополнительным стимулом для совместной работы белорусских и российских ученых. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По словам Александра Шумилина, присуждению премии, которая в этом году будет вручаться впервые, предшествовала кропотливая и слаженная работа ГКНТ, Минобрнауки и Постоянного комитета Союзного государства. На соискание премии было подано значительное количество заявок от белорусских и российских ученых. Работы представлялись по таким направлениям, как машиностроение, лазерные технологии, исследование космоса, медицина, биотехнологии, материаловедение, рациональное природопользование, сельское хозяйство и другие. Все заявки прошли строгий отбор в научно-технических советах организаций, затем независимую государственную экспертизу как в Беларуси, так и в России и только после этого рассматривались экспертным советом по премии Союзного государства.

"Научно-техническое и инновационное сотрудничество Беларуси и России в рамках Союзного государства интенсивно развивается и является основой взаимодействия наших стран. Начиная с 2000 года выполнено 60 союзных программ. И, безусловно, премия Союзного государства в области науки и техники учреждена, чтобы отметить ученых и авторские коллективы за выдающиеся результаты в науке, создание уникальной инновационной продукции в высокотехнологичных секторах экономики", - подчеркнул Александр Шумилин.

На заседании Высшего государственного совета СГ, которое состоялось 4 ноября 2021 года в режиме видео-конференц-связи, принято решение о присуждении премии Союзного государства в области науки и техники двум авторским коллективам. За разработку, создание и использование Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли и российско-белорусской орбитальной группировки спутников БКА и "Канопус-В" в интересах Союзного государства (впервые в мире разработана и реализована съемочная система высокого разрешения, позволяющая получать данные высокого качества для решения задач нацбезопасности, мониторинга, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проектирования, реконструкции и строительства дорог, обновления земельно-информационной системы, ведения государственного земельного кадастра, делимитации и демаркации госграницы, в правоохранительной, природоохранной и других социально-экономических сферах). На премию номинированы представители НАН Беларуси, УП "Геоинформационные системы", ОАО "Пеленг", АО "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" им.Иосифьяна" (Москва), АО "Научно-исследовательский институт электромеханики" (Истра, Московская область).

Также за разработку и создание высокоэффективных систем электромагнитной защиты, нового поколения датчиков потоков космического излучения для космических приборов с улучшенными эксплуатационными характеристиками (реализована задача обеспечения электромагнитной совместимости различных бортовых систем и блоков космического аппарата, в том числе по защите фотоэлектронных умножителей от постоянных магнитных полей и бортовых кабельных сетей от воздействия мощных электромагнитных полей импульсного типа).На премию номинированы представители НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, ГНПО "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника" НАН Беларуси, Института космический исследований РАН (Москва).

Премия Союзного государства в области науки и техники учреждена постановлением Высшего государственного совета СГ от 19 июня 2018 года №5. Размер одной премии составляет 5 млн российских рублей.

В 2021 году белорусские и российские ученые выполняют четыре программы Союзного государства, среди которых "ДНК-идентификация", "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства", "Комбикорм-СГ", "Интеграция-СГ". В разработке находится целый ряд новых проектов концепций программ, шесть из которых - в высокой степени готовности ("Преодоление", "Аддитивность", "Ускоритель-СПР", "Союз-Биомембраны", "Комплекс-СГ", "Интелавто").-0-