Шумилин: проект соглашения о научно-техническом сотрудничестве в ЕАЭС имеет стратегическое значение

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект соглашения о научно-техническом сотрудничестве государств Евразийского экономического союза имеет стратегическое значение и нацелен на создание условий для взаимодействия ученых и повышения потенциала инновационного взаимодействия в ЕАЭС. Об этом сообщил сегодня на четвертом заседании Научно-технического совета при председателе Коллегии ЕЭК председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По словам Александра Шумилина, такое соглашение позволит создать устойчивую платформу в сфере науки, технологий и инноваций. "Научно-техническое сотрудничество имеет принципиальное значение для поступательного развития евразийской экономической интеграции и реализации национальных интересов государств - членов ЕАЭС. Оно может стать мощным рычагом структурной перестройки экономики, привести к повышению производительности труда и насыщению общего рынка конкурентоспособной продукцией", - подчеркнул Александр Шумилин.

Он также отметил, что развитие научно-технического и инновационного взаимодействия в ЕАЭС направлено на создание перспективных технологий, высокотехнологичных и инновационных товаров.

Научно-технический совет при председателе Коллегии ЕЭК сформирован в 2020 году как открытая дискуссионная площадка для обсуждения вопросов развития Евразийского экономического союза, связанных с научными исследованиями и проектными работами. Совет возглавляет председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, его заместитель - член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.-0-