Шумилин: в Беларуси создаются площадки для поддержки молодежи, у которой есть идеи

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 27 октября 2020
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:11 В Минске судят мужчину за циничные надписи на улице Происшествия
14:04 В Минске протестующие блокировали дороги и выстраивались цепочкой на проезжей части Происшествия
13:58 Закрытие школ неэффективно в борьбе с COVID-19 - ВОЗ В мире
13:44 Премьер Польши назвал протесты в стране актом агрессии и варварства В мире
13:43 Пьяный пинчанин угрожал милиционерам ножом Происшествия
13:39 Рыболовецкая бригада пыталась похитить 133 кг рыбы в Березовском районе Происшествия
13:38 Развитие отношений с Китаем является стратегическим направлением внешней политики Беларуси - Гурьянов Политика
13:36 Навыки, которые получают дети в системе допобразования, будут востребованы в течение жизни - мнение Общество
13:35 Сотрудники наркоконтроля пресекли крупный канал поставки наркотиков из России в Беларусь Происшествия
13:29 В Минском районе на участке автодороги Р28 сегодня временно ограничат движение Регионы
13:27 В Египте акула напала на украинскую семью, ребенок в реанимации В мире
13:27 Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Нур-Султане Спорт
13:22 Белорусский рубль на торгах 27 октября ослаб к трем основным валютам Экономика
13:21 Шумилин: в Беларуси создаются площадки для поддержки молодежи, у которой есть идеи Общество
13:17 Все сотрудники РНПЦ "Кардиология" находятся на рабочих местах - директор центра Экономика
13:11 МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 26 октября задержан 581 человек Происшествия
13:04 Военные Беларуси и России утвердили план сотрудничества на следующий год Общество
12:52 Лукашенко: против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь Президент
12:51 В России начали производство вакцины от коронавируса центра "Вектор" В мире
12:50 Лукашенко о Всебелорусском народном собрании: это должен быть реальный диалог о стратегии развития страны Президент
12:46 В Минске завершено расследование уголовного дела о хулиганстве Происшествия
12:45 В Беларуси хотят изменить порядок учета и использования средств контроля при производстве сигарет Экономика
12:43 В Мозырском районе девушка-водитель сбила пешехода - мужчина умер в больнице Происшествия
12:35 Бизнес-клуб проведет презентации экономического потенциала Беларуси в Японии Экономика
12:26 ФОТОФАКТ: Дезинфекция троллейбусов в Витебске Регионы
12:20 Температура воздуха в Беларуси 26 октября была на 3-6 градусов выше нормы Общество
12:15 Минчанин поджег хозпостройку рядом с домом сотрудника милиции Происшествия
12:10 ЕАЭС и КНР переносят последствия пандемии лучше, чем другие регионы мира - МИД РФ В мире
12:09 В России заявили о росте числа фейков в YouTube, Instagram, Facebook и Twitter Технологии
12:04 Из-за непогоды без электричества остались 28 тыс. жителей Курганской и Челябинской областей России В мире
Все новости
Все новости
Общество
27 октября 2020, 13:21

Шумилин: в Беларуси создаются площадки для поддержки молодежи, у которой есть идеи

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создаются площадки для поддержки молодежи, у которой есть идеи. Об этом заявил журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин. Он принял участие в открытии IX Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства в Белорусском национальном техническом университете, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это уже девятый форум, и нам очень важно сотрудничество с зарубежными коллегами в подготовке кадров высшей квалификации, именно инженеров технологического профиля. В последние годы в БНТУ была открыта специальность "проектирование и эксплуатация атомных электрических станций". Мы запускаем атомную станцию и, естественно, нам нужны соответствующие специалисты. Беларусь активно развивает электротранспорт. В этом году в БНТУ была открыта специальность по проектированию и эксплуатации электротранспорта. Третье направление - это, конечно, медицина и медицинское приборостроение. Две специальности открыты по данному направлению", - рассказал Александр Шумилин.

По его словам, в Беларуси большое внимание уделяется развитию инновационного предпринимательства. "Традиционно с 2013 года во время форума проходит конкурс стартап-проектов студентов, и победителей мы потом на уровне государства поддерживаем, реализуем совместные новые проекты, - отметил председатель ГКНТ. - Сегодня в Беларуси создано 17 технопарков и один из старейших - "Политехник". И такая известная компания, как "Регула"- один из первых резидентов технопарка. Сегодня мы создаем новые площадки для того, чтобы поддержать молодежь, если у нее есть идеи. Мы начинаем от конкурса, выделяем гранты и впоследствии уже идет реализация крупных проектов, бизнес-планов в госпрограмме инновационного развития".

За 100 лет БНТУ подготовил свыше 9 тыс. специалистов для более чем 90 стран мира. "А это показатель уровня образования в Беларуси и на пространстве Союзного государства, - подчеркнул Александр Шумилин. - Инженерное образование - одно из самых сложных. Не может быть инновационного развития без подготовки соответствующих специалистов. А такие форумы - это возможность вовлечения молодежи в науку. Очень многие современные инновации зарождаются у студентов. Ну а мы должны создать площадку для того, чтобы в перспективе был создан соответствующий бизнес и производство".

IX Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства проходит с 26 по 30 октября. Мероприятие объединило свыше 200 участников более чем из 100 вузов Беларуси, России, Украины, Германии, Польши, Китая, Республики Корея, Латвии, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Азербайджана.

Форум - это четыре секции - "Арктика", "Развитие инженерного образования в Союзном государстве", "Молодежное инновационное предпринимательство", "Столетие БНТУ" - включающие более 12 семинаров по различным направлениям развития науки и техники. Он проходит с 26 по 30 октября. Форум в этом году будет проходить частично в онлайн-формате на платформе Microsoft Teams, где у каждой секции будет отдельная площадка для обсуждений, к которой сможет присоединиться любой желающий.

Организаторами форума традиционно выступают Белорусский национальный технический университет и Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Беларуси, Министерства образования и науки России.-0-

Харитончик: за 100 лет БНТУ подготовил более 220 тыс. специалистов для экономики БеларусиХаритончик: за 100 лет БНТУ подготовил более 220 тыс. специалистов для экономики Беларуси
По словам ректора вуза Сергея Харитончика, инженерное образование - это ключевой элемент развития всех стран, потому что это дает прогресс развитию любого общества.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь ГКНТ мнения молодежь
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Навыки, которые получают дети в системе допобразования, будут востребованы в течение жизни - мнение
Фото из архива Военные Беларуси и России утвердили план сотрудничества на следующий год
Фото из архива Температура воздуха в Беларуси 26 октября была на 3-6 градусов выше нормы
Фото из архива Харитончик: за 100 лет БНТУ подготовил более 220 тыс. специалистов для экономики Беларуси
Фото из архива До +16°С ожидается в Беларуси 28 октября
Фото из архива Лов сома и сига в Беларуси запрещен с 1 ноября
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о Всебелорусском народном собрании: это должен быть реальный диалог о стратегии развития страны
Лукашенко: против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь
Шумилин: в Беларуси создаются площадки для поддержки молодежи, у которой есть идеи
Новогодняя акция! Старт продаж в домах "Манила" и "Бали" – квартиры по лучшим ценам, рассрочка и кредит!
Топ-новости
Развитие отношений с Китаем является стратегическим направлением внешней политики Беларуси - Гурьянов
Военные Беларуси и России утвердили план сотрудничества на следующий год
Правительство расширило возможности использования инвестфондов
Все сотрудники РНПЦ "Кардиология" находятся на рабочих местах - директор центра
Сахарную свеклу в Беларуси убрали почти с 70% площадей
Выставки "Белорусский дом" и "Отопление. Водоснабжение. Климат"
МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 26 октября задержан 581 человек
"Гродно Азот" работает в штатном режиме, все техпроцессы в норме - "Белнефтехим"
ФОТОФАКТ: Дезинфекция троллейбусов в Витебске
Лов сома и сига в Беларуси запрещен с 1 ноября
Белорусские производители будут представлены на крупных выставках в Турции и ОАЭ
В России заявили о росте числа фейков в YouTube, Instagram, Facebook и Twitter
Депутаты отмечают вдумчивый подход населения к конституционному реформированию
Карпенко: хамское поведение по отношению к преподавателям в учебных заведениях недопустимо
Призывы к забастовкам не нанесли экономического ущерба предприятиям - глава Минпрома
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.