Шумилин: важно заранее спрогнозировать стратегические направления технологического развития ЕАЭС

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно заранее спрогнозировать ориентиры и стратегические направления развития для государств - членов ЕАЭС, чтобы не потерять конкурентные преимущества. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин на заседании Президиума Научно-технического совета при председателе Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаиле Мясниковиче, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

"В ближайшее время нужно сконцентрировать научно-технический и инновационный потенциал наших стран на создании новой, высокотехнологичной продукции, конкурентоспособной на мировом рынке. Для этого предстоит сосредоточить усилия на прорывных научных исследованиях и разработках на основе достоверных технологических прогнозов для государств - членов союза", - подчеркнул Александр Шумилин.

По его мнению, для проведения технологического форсайта в ЕАЭС необходимо проанализировать имеющийся опыт проведения форсайт-исследований у государств-членов и выработать единую методологию. Председатель ГКНТ предложил взять за основу опыт подготовки комплексного прогноза научно-технического прогресса Беларуси (КП НТП). "Для разработки КП НТП впервые была создана и применена методология, которая базируется на методе Дельфи. При этом учитывались прогноз научно-технологического развития России до 2030 года, стратегия американского лидерства в области передового производства, главные тренды по версии Массачусетского технологического института и Gartner. Прогноз создавался в разрезе 14 важнейших отраслей экономики, в которых производится более 70% валового внутреннего продукта Беларуси", - отметил он.

Долгосрочный комплексный прогноз научно-технического прогресса Беларуси включает рейтинги 338 технологий, товаров и услуг, развитие и появление которых на рынках предполагается в период до 2040 года. Основными результатами КП НТП стали перечень перспективных технологий, товаров и услуг на 2021-2025 годы и в долгосрочном периоде (до 2040 года), а также приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности на ближайшие пять лет. Кроме этого, на основе результатов прогноза сформированы предложения по перспективным инновационным комплексным проектам. Среди них автономный электротранспорт, промышленные коллаборативные роботы, высокотехнологичное медицинское оборудование, инновационные конструкционные материалы с заданными свойствами, органическая сельскохозяйственная и пищевая продукция на основе отечественного сырья.-0-