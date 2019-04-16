Шуневич: нельзя допустить идеологического вакуума в силовых ведомствах

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нельзя допустить образования идеологического вакуума в силовых ведомствах. Такое мнение высказал министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич по итогам прошедшей конференции идеологических аппаратов силовых ведомств, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МВД.

Научно-практическая конференция идеологических аппаратов госорганов силового блока состоялась в Академии МВД. С докладами выступили представители Министерства внутренних дел, Минобороны, Госпогранкомитета, МЧС и Государственного таможенного комитета, а также Института национальной безопасности.

Как отметил Игорь Шуневич, подобные встречи позволяют разобрать насущные вопросы и прийти к их решению. "Мы очень четко понимаем, что любой вакуум очень быстро заполняется чем-то неприглядным, а идеологический вакуум тем более. Поэтому мы должны не допустить идеологического вакуума, как минимум, в своих ведомствах", - сказал министр.

Участники конференции ознакомились с осуществляемой в настоящее время деятельностью идеологических аппаратов, в том числе актуальными наработками в указанной области. С учетом роста рисков, вызовов и угроз национальной безопасности республики в информационной сфере подчеркивалась важность единого видения целей и задач, а также определения путей координации усилий по нейтрализации и минимизации ущерба от деструктивных влияний. Очевидна необходимость продолжать постоянное совершенствование работы по формированию устойчивости сотрудников силового блока к негативному информационно-психологическому воздействию. В приоритете идеологических аппаратов должно быть создание безопасного внутреннего и внешнего информационного пространства Беларуси. Это невозможно без консолидированного подхода и тесного межведомственного взаимодействия для своевременного противодействия ложным и искаженным сведениям.-0-

Фото МВД