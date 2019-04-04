Шуневич считает эффективной работу агропредприятия по ресоциализации осужденных

4 апреля, Светлогорский район /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич считает эффективной работу подведомственного РСУП "Хутор-Агро" по ресоциализации осужденных, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время поездки на "Хутор-Агро" Игорь Шуневич заслушал доклад об итогах деятельности предприятия, перспективах развития и проводимой в хозяйстве работе по ресоциализации спецконтингента. Министр посетил молочно-товарную ферму "Еланы", животноводческий комплекс "Хутор", зерносушильный комплекс, реконструированное строение для содержания молодняка КРС, машинно-тракторный парк и другие объекты.

Прошлый год принес хозяйству серьезные испытания. Из-за засухи аграрии вынуждены были пересеивать часть полей. Пришлось отказаться от свиноводства. "Вместе с тем хозяйство сработало без убытков. И самое главное - мы сохранили серьезные темпы развития, в том числе по развитию производства, привлечению спецконтингента для работы. Хозяйство развивается динамично. Планы на ближайшие 2-3 года достойные. Мы уверены, что сработаем с хорошим экономическим эффектом", - сказал Игорь Шуневич. Он добавил, что хозяйство подготовилось к посевной, процесс которой идет полным ходом, проблемных вопросов здесь нет.

За минувший год предприятие приросло новыми производствами и участками, в том числе открыта линия по производству комбикормов. В планах на ближайшие годы - развить технологический процесс, увеличить поголовье крупного рогатого скота, овец и расширить пасеку. Также на перспективу рассматривается вопрос обеспечения трудящихся жильем, уточнил директор РСУП "Хутор-Агро" Виктор Бусел. Так, до конца текущего года планируется сдать двухквартирный дом в агрогородке Хутор.

Планомерно выполняется и одна из важнейших задач предприятия - ресоциализация бывших заключенных. Здесь они получают работу, приобретают востребованные в отрасли специальности, социальный пакет и возможность начать новую жизнь. В настоящее время на предприятии работают около 80 человек, которые проходят лечение в светлогорском трудовом профилактории, а также семь бывших осужденных.

Эта работа, по мнению главы силового ведомства, достаточно эффективна. По словам Игоря Шуневича, эксперимент по трудотерапии, который стартовал в этом хозяйстве, теперь проводят практически все лечебно-трудовые профилактории страны.

На предприятии не жалуются на работу тружеников с непростой биографией. Вопросы нарушения дисциплины не встают. Есть интерес и у работников, несколько человек остались на предприятии и после прохождения лечения в ЛТП.

Вместе с тем расширять число таких производств в ведомстве пока не намерены. Нужно отработать еще несколько сезонов, выйти на определенный ритм, оценить потребность подразделений в таких предприятиях.

Также Игорь Шуневич ознакомился с ходом реконструкции мемориала "Скорбящая мать" в агрогородке Хутор в память сожженных местных жителей в годы Великой отечественной войны. Территория преобразилась, последним штрихом станет высадка деревьев во время одного из субботников.

РСУП "Хутор-Агро" было передано в систему МВД в начале 2018 года. Основной вид деятельности - производство сельскохозяйственной продукции: молока, мяса КРС, зерна и кормов для имеющегося поголовья. Ежесуточно здесь получают 11 т молока, 20-25 т мяса. Производимая предприятием продукция обеспечивает потребности исправительных учреждений в ней.-0-

Фото Сергея Холодилина