Шуневич считает удачным эксперимент по ресоциализации осужденных на агропредприятии

16 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Эксперимент по ресоциализации осужденных на агропредприятии "Хутор-Агро" в Светлогорском районе можно назвать удачным. Такое мнение высказал министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, общаясь с журналистами перед праздником "Дажынкi-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

В самом молодом подразделении МВД - республиканском сельскохозяйственном унитарном предприятии "Хутор-Агро" сегодня отмечают первый для него в новом статусе праздник "Дажынкi-2018". В 2017 году агрокомплекс был передан в ведомство Департаменту исполнения наказаний МВД.

По мнению министра, эксперимент с новым подразделением удачный. Во-первых, с самого начала задумка была хорошо просчитана экономически. Во-вторых, значение и место этого предприятия в системе МВД обосновано потребностью в сельхозпродукции и внутренних войск, и Департамента исполнения наказаний. "И, естественно, вторая часть задачи - это ресоциализация бывших заключенных, желающих получить работу, социальный пакет, начать новую жизнь. Она сегодня осуществляется достаточно эффективно", - подчеркнул Игорь Шуневич.

В новом статусе и предприятие начало развиваться более эффективно. За этот год аграрии приросли несколькими новыми производственными участками, создали новые рабочие места, выполнили план по сдаче зерна. Даже в условиях засухи и пересева площадей добились неплохих результатов. "Думаю, рано или поздно мы преумножим опыт эксперимента. Где и как, пока говорить рано - надо еще несколько сезонов пройти, чтобы выйти на какой-то ритм и понимать потребность ведомства в таких предприятиях", - пояснил министр.

За достигнутые результаты благодарность министра внутренних дел объявлена директору РСУП "Хутор-Агро". Игорь Шуневич вручил Виктору Буселу ключи от нового трактора BELARUS 921.3. Почетные грамоты и ценные подарки вручили также наиболее инициативным работникам предприятия.

Подведомственное Департаменту исполнения наказаний МВД Беларуси агропредприятие "Хутор-Агро" получило статус республиканского в августе 2017 года. На его базе реализуется пилотный проект по ресоциализации осужденных граждан. Основной вид деятельности РСУП "Хутор-Агро" - производство сельскохозяйственной продукции: молока, мяса крупного рогатого скота и свиней, зерна и кормов для имеющегося поголовья скота.-0-