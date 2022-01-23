Шутова: референдум станет итогом большой совместной работы людей и государства

23 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Предстоящий референдум станет итогом большой совместной работы людей и государства по подготовке проекта Конституции. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась депутат Палаты представителей Светлана Шутова.

"Те дополнения и предложения, которые попали в итоговый вариант самого главного государственного документа, появились через призму мнений и взглядов обычных людей. И наши граждане рады тому, что они были услышаны на самом высоком уровне. Потому есть уверенность, что референдум пройдет на достойном уровне", - отметила Светлана Шутова.

По словам депутата, белорусское гражданское общество не может оставаться в стороне от важных политических событий.

"У людей есть понимание, что сейчас мы делаем важное и нужное дело не только для себя, но и наших потомков. По всей стране проходило много встреч, диалоговых площадок. Я встречалась с жителями своего округа - и нигде я не было равнодушных и безразличных людей. Все понимают необходимость и своевременность этой политической кампании, - отметила она. - Сохранение социальных гарантий: образование, здравоохранение, поддержка людей с ограниченными возможностями, молодежи и пенсионеров. Важно, что появились ценностные ориентиры общества. Сохранение правды о событиях Великой Отечественной войны - тема особо актуальная для моего округа. Здесь в годы войны была крупная партизанская зона, практически каждая семья лишилась кого-то из родных во время войны. И люди хотят, чтобы память о героях сохранилась, чтобы белорусы гордились подвигами своих предков".

"Белорусы - мирный народ. Мы с болью в сердцах наблюдали за событиями в Казахстане. И стали еще больше ценить свою спокойную, стабильную и безопасную страну. Потому предстоящий референдум - это еще один этап на пути созидания и эволюции", - подытожила Светлана Шутова.-0-