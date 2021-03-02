Швед: Беларусь столкнулась с беспрецедентным давлением извне

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь столкнулась с беспрецедентным давлением извне, заявил во время встречи с коллективом СОАО "Коммунарка" генеральный прокурор Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

Тема встречи - итоги VI Всебелорусского народного собрания. Генеральный прокурор сообщил трудовому коллективу об основных направлениях социально-экономического и общественно-политического развития страны, выработанных во время этого знакового для страны мероприятия.

"По сути дела, в прошлом году, и это бесспорный факт, была попытка государственного переворота. По-другому это назвать нельзя. К нам применилась технология цветной революции. Причем достаточно такая радикальная форма. Это было беспрецедентное давление. Но в целом система, в том числе правоохранительная, показала стойкость и жизнеспособность, - сказал Андрей Швед. - Мы столкнулись с новыми технологиями. С тем, что мы фактически живем в двух реальностях: каждодневной и которая навязывается через интернет-ресурсы, Telegram-каналы. Мы не были к этому готовы и получили достаточно серьезный удар. Работа ведется, и она не прекращалась, связанная с тем, чтобы найти формы и методы противостояния этому негативному влиянию, которое интернет-каналы и все эти технологии оказывают на людей".

По словам генпрокурора, встречи в коллективах по итогам ВНС очень важны. "Цель одна - общение с людьми, разговор на те темы, которые их волнуют, - отметил он. - VI Всебелорусское народное собрание - судьбоносное мероприятие для нашей страны. Оно определило вектор развития государства на ближайшее время. Очень важно до каждого донести все основные вопросы, которые обсуждались, дух самого собрания, те мысли и идеи, которые высказывались участниками, то, что было вне зала официального заседания, обсуждалось в кулуарах. Важно разговаривать с людьми и отвечать на любые вопросы. Тем закрытых нет и быть не может. Людей волнуют разные вопросы. От трудовых отношений - кого-то необоснованно уволили, кому-то, как считают, зарплату неправильно насчитали, до самых глобальных вопросов - это и конституционная реформа, вопросы, связанные с дальнейшим развитием экономики и социальной сферы", - отметил он.

Андрей Швед подчеркнул, есть разные формы подачи информации. "Но согласитесь, очень важно, когда глаза в глаза. Самое главное, что люди могут сказать о том, что у них на душе, что их беспокоит и услышать ответы, обсудить, подискутировать. Это очень важно", - добавил он.-0-

Фото Павла Орловского