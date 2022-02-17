Швед: число зарегистрированных преступлений за год снизилось на 8%

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число зарегистрированных преступлений в Беларуси за год снизилось на 8%, сообщил генеральный прокурор Андрей Швед на заседании коллегии надзорного ведомства, передает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры.

В 2021 году закрепились положительные тенденции в стабилизации криминогенной ситуации в стране. Генеральный прокурор среди прочего отметил сокращение количества наиболее опасных насильственных преступлений против человека. Меньше стало и людей, погибших от преступлений.

Количество убийств сократилось на 4,8%, умышленных причинений тяжких телесных повреждений - на 4,9%, изнасилований - на 4,2%, краж - на 7,2%, хищений имущества путем модификации компьютерной информации - на 39,4%.

На 7% зарегистрировано меньше преступлений среди людей, имеющих судимость.

В то же время на 3,7% возросло число разбоев, 2,8% - грабежей, 10,6% - мошенничеств, 17,7% - преступлений, связанных с насилием в семье.

Особое внимание прокуроров на коллегии обратили на участившиеся преступления подростков в сфере незаконного оборота психотропных веществ и наркотических средств, пожары и рост смертности от них, а также увеличение числа погибших от отравления алкоголем.-0-