Швед: места массовых захоронений жертв ВОВ находим еженедельно

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Масштабы геноцида еще предстоит по-настоящему оценить, места массовых захоронений выявляют практически еженедельно. Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед на месте изъятия костных останков из ям-могил времен Великой Отечественной войны в ченковском лесу под Гомелем, передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный прокурор Андрей Швед прибыл в Гомельский район на место массового захоронения времен Великой Отечественной войны, установленное в ходе расследования уголовного дела о геноциде. "Новые, ранее неизвестные места массовых захоронений людей выявляем практически еженедельно. Масштабы трагедии, масштабы геноцида нам еще предстоит по-настоящему оценить", - отметил он.

В Ченковском лесничестве обнаружено 34 ямы-могилы глубиной 2-4 м и диаметром 4 м и более каждая. Изъяты останки более 300 человек - мужчин и женщин. На черепах имеются повреждения, характерные для сквозных огнестрельных ранений в затылочную часть.

Также обнаружены личные вещи убитых: расчески, женские гребни, зубные щетки и части футляров к ним, монеты, портмоне, кошелек, пластмассовые пуговицы, ключи, перочинные ножи, кружки, фрагменты обуви, зеркал, ремней с пряжками и химических карандашей. Все они, по данным специалистов, указывают о погребении в этом месте именно мирных жителей.

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