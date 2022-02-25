Швед: мы оказались даже не в шаге, а в полушаге от пропасти в 2020 году

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы оказались даже не в шаге, а в полушаге от пропасти в 2020 году. Об этом заявил в эфире ОНТ генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, сообщает БЕЛТА.

"Наверное, мы мало говорили и не все делали для того, чтобы понять, что такое нацизм, фашизм. Какой страшный след в истории они оставили, след в памяти наших людей. И какая страшная страница жизни нашей страны была в тот период времени. Мало", - сказал Андрей Швед.

По его словам, в 2020 году белорусы оказались даже не в шаге, а в полушаге от пропасти. "Когда стал вопрос о том: быть Беларуси или не быть. Пришло отрезвление. Пришло понимание того, что надо осмыслить вообще, почему это произошло. Что сделали не так. И ответ, к сожалению, очень, я бы сказал, даже печальный. На мой взгляд, он связан с тем, что мы несколько поколений молодых упустили в этом вопросе", - констатировал генпрокурор.-0-