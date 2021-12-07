Швед: мы только начинаем осознавать масштабы геноцида в годы Великой Отечественной войны

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы только начинаем осознавать масштабы геноцида в годы Великой Отечественной войны, заявил генеральный прокурор Андрей Швед во время круглого стола "Историческая память: геноцид белорусского народа", передает корреспондент БЕЛТА.

"Я был в Санкт-Петербурге на международной конференции по геноциду. Там были генеральные прокуроры, в том числе европейских стран - тех стран, откуда сейчас фашисты XXI века развязали в отношении нас войну. Очень важно, чтобы было понимание обстановки сегодняшнего дня. Идет реальная война под лозунгами фашистов. Они ничем не отличаются от тех, кто был в 1941-1944 годах. На самом деле формы, методы и подходы остались те же самые, - сказал Андрей Швед. - Когда я стал приводить конкретные примеры, опираясь на свидетельства, знаете, они были шокированы. Ко мне подошел генпрокурор Нидерландов в кулуарах и сказал, что об этом не знал. Поэтому говорить нужно об этом везде, на международных площадках, на всех ресурсах, чтобы они знали".

Генпрокурор уверен, что особое внимание нужно уделить молодежи. "Самое главное, к чему мы должны прийти, - коренным образом поменять идеологию. Начинать надо с детского сада, школ, учебных заведений, менять в том числе учебные программы, - отметил он. - И тот законопроект (о геноциде белорусского народа. - Прим. БЕЛТА), который будет рассматриваться и приниматься, - это отправная точка той большой работы, которая еще нам всем предстоит. На самом деле мы только приступаем к тому, что осознаем реальные масштабы трагедии, которая была в период Великой Отечественной войны. Очень много белых пятен, обстоятельств, которые нельзя замалчивать. Люди должны об этом знать".

Сегодня в Палате представителей прошел круглый стол "Историческая память: геноцид белорусского народа". В нем приняли участие представители Генеральной прокуратуры, Министерства обороны, Национальной академии наук, Белорусского института стратегических исследований и Национального архива.-0-

Фото Рамиля Насибулина