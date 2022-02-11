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Общество
11 февраля 2022, 19:17

Швед: необходимо на генном уровне закрепить стержень исторической правды и памяти

Андрей Швед. Фото Генеральной прокуратуры
Андрей Швед. Фото Генеральной прокуратуры
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11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Необходимо на генном уровне закрепить стержень исторической правды и памяти. На этом акцентировал внимание генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед на открытии тематической выставки в Гомельском дворцово-парковом ансамбле, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Швед поделился, что тема геноцида в годы Великой Отечественной войны приводит к серьезному философскому пониманию смысла жизни. Он подчеркнул, что в наши дни стоит вопрос о том, "чтобы на генном уровне создать и возобновить, помимо духовного, стержень исторической правды и памяти. Чтобы было четкое понимание: оттуда, откуда в свое время пришел фашизм, не должно быть никаких движений в нашу сторону. Они просто не имеют на это права - ни морального, ни какого другого. И любая такая попытка должна вызывать возмущение и негодование".

Генеральный прокурор убежден, что эта работа должна начинаться с детского сада, затем в школе, вузах. "Опираясь на этот столп, важно создать здоровый, нравственный стержень для будущих поколений. Если мы этого не сделаем, будут всевозможные беды и несчастья, потому что любая нация должна держаться на таких столпах", - сказал он.

Глава ведомства напомнил, почему было принято решение о возбуждении уголовного дела о геноциде. Осенью 2020 года предстояло найти первопричину сложившейся в постэлекторальный период обстановки. "Тогда и встал вопрос, почему вообще все это произошло, что случилось, откуда такое помрачнение в умах. Мы строили и строим хорошую правильную страну, искреннюю. Мы живем в этой стране, и наши дети в ней будут жить, в этой социальной, справедливой стране. Мы все делаем, чтобы люди чувствовали себя людьми, верили в будущее. И вдруг кучка людей, рядом с которыми живем, решила все это разрушить. Почему так? Когда анализировали причины, было дано поручение генеральному прокурору и следствию изучить личности тех, кто участвовал в массовых беспорядках, кто замахнулся на нашу Родину. С удивлением и негодованием обнаружили, что многие из них - носители фашистской идеологии. Это более 100 человек - только по событиям 2020 года. Это ярые нацисты: при обыске в их личных вещах и телефонах был обнаружен большой массив нацистских фотографий, символики и другой атрибутики. И представить не могли, что такое возможно", - разъяснил Андрей Швед. По его словам, причина в том, что несколько поколений выпали из объективного исторического поля. Ведь их родственники - бабушки и дедушки, прадеды, которые прошли тяготы войны - никогда бы не допустили повторения этого.

По решению и при поддержке Президента было поручено провести расследование в рамках уголовного дела, чтобы с применением современных средств и методов предоставить неоспоримые доказательства геноцида. "Все должно быть объективно, беспристрастно", - подчеркнул генпрокурор.

"Это дело не только прокуратуры, это наше общее дело. Потому что результаты расследования лягут не только в те документы, которые мы формируем и передаем в международные инстанции. Это основа форматирования нашей идеологической работы, учебного процесса. Основа того, чтобы наше нынешнее поколение на генном уровне осознало, что произошло на самом деле. Ведь тогда вопрос стоял ребром: нас просто не должно было быть. И когда молодежь это поймет, что однажды подобное уже было, и было это от рук тех, кто оплачивает госпереворот и террор в Беларуси, никто не допустит и мысли об этом", - резюмировал Андрей Швед.-0-

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