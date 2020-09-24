Швед: ни один организатор и участник несанкционированных акций не уйдет от ответственности

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ни один организатор и участник несанкционированных акций не уйдет от ответственности, заявил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед перед началом республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается общей преступности, ситуация абсолютно контролируемая. Наоборот, мы отмечаем снижение общей уголовной преступности по большинству составам преступлений. Это говорит о том, что правоохранительные органы наряду с теми сложными задачами, вызовами и угрозами, которые решают сейчас, не забывают и справляются с тем, что преступность находится под полным и жестким контролем, - сказал Андрей Швед. - Что касается общественного порядка в столице и других населенных пунктах, вы видите, что ситуация контролируемая. С каждым днем она улучшается. Все виновные будут наказаны рано или поздно", - сказал Андрей Швед.

Генеральный прокурор подчеркнул: "Ни один блогер, ни одно лицо, которое совершило преступление не только на несанкционированных мероприятиях, но и в интернете, не уйдет от ответственности. Сегодня ведется очень активная работа по выявлению таких лиц и привлечению их к ответственности. В ближайшие несколько месяцев общественность узнает о результатах этой работы посредством открытого судебного рассмотрения ряда уголовных дел, где с учетом полученных бесспорных доказательств вы убедитесь в том, что правоохранительные органы только будут наращивать свои усилия по пресечению и выявлению подобного рода преступений и правонарушений".-0-