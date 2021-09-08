Швед: отказ Литвы и Латвии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде немотивирован

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отказ Литвы и Латвии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде немотивирован, заявил журналистам генпрокурор Беларуси Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Литовские и латвийские власти нам ответили немотивированным отказом. Он юридически абсолютно необоснован. Они не ставят под сомнение те вопросы, которые мы перед ними в рамках соглашения о договоре об оказании правовой помощи поставили о производстве конкретных процессуальных действий. Они прямо указывают на то, что эти действия выполнять не будут, потому что якобы это причинит ущерб их национальным интересам", - сказал Андрей Швед.

Вместе с тем он заметил, что "эти государства не скрывают того, что они как покрывают нацистских преступников живых, так и отказываются проводить следственные действия по установлению преступлений, которые совершили каратели батальонов СС, состоящих из литовцев и латышей".

"Поэтому это еще раз подчеркивает, что эти государства в силу политики, которую они проводят, не будут предпринимать никаких действий, чтобы изобличить нацистских преступников", - сказал Андрей Швед.-0-

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