Швед раскрыл подробности расследования дела о геноциде белорусского народа

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Андрей Швед рассказал сегодня журналистам подробности расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Работа следственной группы продолжается очень активно. Можно подвести некоторые предварительные итоги на этом этапе. Мы фактически завершили работу в части сбора доказательств, связанных с допросом свидетелей. Порядка 11,5 тыс. человек допрошено на территории Беларуси с применением видеозаписи. Сейчас эти доказательства систематизируем. Мы подготовили определенный объем информации для доклада главе государства, который сейчас отрабатываем совместно с заинтересованными государственными органами, историками, специалистами, чтобы представить до нового года эти материалы Президенту. И в дальнейшем, в случае его одобрения, они будут использоваться для информирования должностных лиц иностранных государств. В частности, генерального прокурора Международной ассоциации прокуроров, в том числе генеральных прокуроров европейских государств", - рассказал Андрей Швед.

По его словам, эта работа проводится в тесном сотрудничестве с российскими коллегами. "Вы помните, глава государства предложил организовать совместную работу по расследованию уголовного дела о геноциде. Хотя мы работаем активно, обмениваемся информацией, источниками доказательств. Сейчас мы проводим работу и в ближайшее время ее завершим, связанную с процессуальным оформлением совместной деятельности с коллегами из Генеральной прокуратуры России, - отметил генпрокурор. - Кроме того, мы сейчас будем обобщать материалы, которые поступают к нам из-за рубежа. Это достаточно большой массив. Соответственно продолжается работа по ранее неизвестным общественности местам массового уничтожения мирных граждан во время Великой Отечественной войны. Эта работа ведется по всей республике. Наверное, нет ни одного района, где бы не проводилась эта работа. Отмечу, что в ближайшее время мы начнем активный осмотр места происшествия в Гомеле, где, по разным оценкам, от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч жителей Гомеля было уничтожено в период оккупации. Сейчас мы обмениваемся информацией с израильскими коллегами. Работаем с коллегами из других государств. И такая работа будет продолжаться".-0-