Швед рассказал, как прокуратура предлагает бороться с экстремизмом

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесение изменений в нормативные акты, направленные на борьбу с экстремизмом, позволит на корню пресекать финансирование экстремистской деятельности. Об этом генеральный прокурор Андрей Швед заявил в эфире программы "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

Андрей Швед отметил: инициативы Генеральной прокуратуры с точки зрения совершенствования законодательства появляются постоянно. Часть из них уже реализована.

В качестве примера он назвал изменения в Кодекс об административных правонарушениях насчет усиления административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях. А сегодня ведомство предлагает усилить ответственность за экстремистскую деятельность: внести изменения и в Уголовный кодекс, и в закон "О противодействии экстремизму", и в иные акты законодательства.

"Что касается усиления уголовной ответственности, речь идет о том, чтобы дополнить некоторые статьи Уголовного кодекса нормами о том, что уголовной ответственности будут подлежать не только организатор экстремистских формирований, их руководитель, но и любые участники, а также лица, которые оказывают содействие экстремистским формированиям, их финансируют и в любой иной форме способствуют экстремистской деятельности", - сказал он. И уточнил: под содействием понимается распространение среди граждан экстремистских взглядов и символики, разжигание розни - любые формы действий, направленные на дестабилизацию общественной обстановки, нарушение общественного порядка и "иные противоправные и негативные последствия".

"Введение этой нормы в Уголовный кодекс будет иметь не только очень серьезный профилактический характер, но и позволит нам в том числе на корню пресекать факты, связанные с финансированием экстремистской деятельности", - заключил Андрей Швед.-0-