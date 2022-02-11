Швед: только сейчас мы начинаем узнавать настоящую правду о геноциде

11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В городе над Сожем состоялось открытие выставки "Прощайте, люди...". Факты о злодеяниях нацистов в оккупированном Гомеле", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обозначая масштаб геноцида в отношении жителей областного центра, прокурор Гомельской области Виктор Морозов отметил, что перед войной в Гомеле было 140 тыс. человек. Когда же Красная армия пришла в город, было только 20 тыс. За последние годы было найдено немало массовых захоронений. "В предыдущие годы эти места массовых расстрелов не были обозначены. Одними из первых начались масштабные раскопки в деревне Красное - противотанковый ров, где обнаружили останки людей. Сегодня на месте противотанкового рва установлен памятный камень, а в Красненской школе размещены экспонаты с мест раскопок. В прошлом году также обнаружили ямы, где массово расстреливали горожан, в Ченковском лесу", - рассказал он.

Когда была опубликована информация о страшных находках, в интернете начали задавать вопросы, надо ли поднимать эти останки или лучше пусть покоятся в местах расстрела. "Я отвечу словами престарелого красноармейца, жителя деревни Красное. Однажды, находясь у рва, где проходили раскопки, он сказал: "Похороните нас по-человечески". И это завещание тех людей, которые лежат в тех братских могилах. Даже спустя 80 лет мы делаем эту работу", - подчеркнул прокурор области.

По его словам, удалось систематизировать архивы и находки 1940-50-х, а также 1970-80-х годов на территории Гомеля. "В каком бы районе ни строились, везде находили останки: троллейбусное управление на ул.Советской, автобусное на Речицком шоссе, областная прокуратура и др.", - отметил Виктор Морозов

Кропотливая работа в архивах также продолжается. Только сейчас бывшие партийные архивы сняли гриф секретности с многих документов. Все предоставленные архивами документы помещены в тома уголовного дела по каждому району, по каждому населенному пункту.

"Более того, мы пошли дальше, и облисполком нас поддерживает, чтобы в каждой средней школе, каждой сельской школе был музей сожженной деревни. Немало населенных пунктов в Гомельской области были стерты с лица земли в годы войны. И следующий этап - обличить и привлечь к ответственности виновных. Какое бесчеловечное отношение. Ладно, фашисты, но свои - односельчане - убивали детей, расстреливали, бросали в огонь. Страшная штука - война. Уже установлено немало карателей. Некоторые из них благополучно умерли с генеральскими погонами в 1950-70-е годы, некоторые живы и сейчас", - отметил прокурор области.

По всей республике прокуроры передают в местные школы экспонаты с живой памятью. "Это только начало. Мы должны создать серьезный музейный фонд, который станет обязательной частью идеологического и учебного процесса. И дети, и взрослые должны знать правду. На самом деле только сейчас мы начинаем узнавать настоящую правду. И это ужасающие открытия", - поделился генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

По словам генерального прокурора Беларуси, и сегодня невозможно до конца представить масштабы геноцида. "Около 3 млн человек стали жертвами геноцида. И эта цифра не окончательная. Чем больше мы работаем, тем больше ранее неизвестных мест находим. Только в прошлом году было около 300 таких мест. Это помимо того, что весь послевоенный период связан с тем, что постоянно шла работа по увековечиванию памяти и перезахоронению красноармейцев и мирных жителей. Сейчас копнули немного глубже. А наша задача - все раскопать, в прямом и переносном смыслах. Этих мест сотни. Вся наша страна - большая братская могила. Наша задача - приблизиться к тому, что было на самом деле. Пока хватит сил, будем работать в этом направлении. И глава государства все нюансы держит на личном контроле", - заключил Андрей Швед.-0-