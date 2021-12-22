Швед: в Беларуси коррупция рассматривается как одна из угроз национальной безопасности

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси коррупция рассматривается как одна из угроз национальной безопасности, заявил генеральный прокурор Андрей Швед на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Республике Беларусь коррупция рассматривается как одна из угроз национальной безопасности. Противодействие этому явлению - первоочередная задача государственных органов и организаций, один из важнейших приоритетов политики белорусского государства, - сказал Андрей Швед. - Практика прокурорского надзора свидетельствует, что коррупция наиболее распространена в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, строительстве, а также в сфере государственного управления. В результате из легального гражданского оборота изымаются значительные материальные ресурсы, увеличивается стоимость товаров и выполняемых работ".

По словам генпрокурора, коррупция оказывает негативное влияние не только на экономику, но и разрушительно действует на целостность и единство общества, основанного на принципе социальной справедливости. "Наряду с выявлением, пресечением преступлений особое значение имеет их профилактика. Именно на предупреждение коррупции в последние годы нацелены организационные и правовые меры, принимаемые правоохранительными органами, - отметил он. - Принятый в 2015 году закон "О борьбе с коррупцией" содержит механизмы, призванные минимизировать привлекательность коррупционных деяний. В частности, ограничено право на пенсионное обеспечение государственных служащих и военнослужащих, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления с использованием служебных полномочий. Введен запрет на прием на службу осужденных за совершение коррупционных преступлений. Усилена ответственность ряда руководителей, занимающих ответственное положение. К осужденным за коррупцию не применяется амнистия, условно-досрочное освобождение и замена неотбытой части наказания более мягким".

Андрей Швед подчеркнул, что принятые меры позволили достигнуть определенных результатов, которые имеют положительную оценку как внутри страны, так и за ее пределами. "Вместе с тем с учетом результата анализа практики применения антикоррупционного законодательства и зарубежного опыта, Генеральной прокуратурой инициированы изменения и дополнения в закон "О борьбе с коррупцией". В соответствии с поручениями главы государства совместно с Верховным судом и иными заинтересованными органами подготовлен проект закона "Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией". Предлагаемые в проекте изменения и дополнения не связаны с корректировкой концептуальных положений законодательства о борьбе с коррупцией, а направлены на совершенствование профилактических антикоррупционных механизмов, оптимизацию взаимодействия в антикоррупционной сфере. По мнению разработчиков законопроекта, в нем отражены те направления, которые на сегодняшний день реализуемы и действительно необходимы для практики", - добавил он.

Сегодня депутаты приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией". Он направлен на повышение эффективности противодействия коррупции, оптимизацию взаимодействия государственных органов и иных организаций в сфере профилактики коррупции с учетом практики применения законодательства, предложений государственных органов и иных организаций, граждан, зарубежного опыта, положений ратифицированных Республикой Беларусь международных правовых актов в данной сфере.-0-

Фото Николая Петрова