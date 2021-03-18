Швед вручил паспорта гражданина Беларуси детям работников прокуратуры

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Генпрокуратуре вручили паспорта гражданина Республики Беларусь детям работников прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Выступая перед аудиторией, генеральный прокурор Андрей Швед отметил, что паспорт не просто атрибут - это подтверждение наличия белорусского гражданства. "В 1994 году была принята Конституция нашего суверенного государства. Впервые Республика Беларусь обрела суверенитет", - отметил он.

"Это значит, что мы живем в независимом государстве, нам никто не может указывать, как нам жить, развиваться, строить свое будущее, - продолжил генпрокурор. - Нам не могут навязывать извне какие-то свои правила, диктовать волю. Мы сами строим свою жизнь. В этом очень большая заслуга тех людей, которые стояли у истоков нашего государства".

Обращаясь к подросткам, Андрей Швед заметил, что каждый из них находится под защитой государства. Конституцией заложено право на образование, медицину, труд и др. Молодые люди в свою очередь должны понимать, что являются частью страны, общества, и прилагать усилия для ее процветания, хорошо учиться, быть целеустремленными.

"Нам и мне лично важно, с чем вы придете во взрослую жизнь, кто останется после нас. Может быть, кто-то из вас завтра будет за этой трибуной в этом зале, принимать решения и отвечать за них, творить историю", - сказал генпрокурор.

Паспорта гражданина Беларуси сегодня вручены 21 подростку из Минска, Минской, Брестской, Гомельской и Могилевской областей в ходе всебелорусской акции "Я - гражданин Республики Беларусь".-0-