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07 декабря 2021, 12:21

Швед: все сведения о фашистах и их пособниках в годы ВОВ будут доведены до общественности

Фото из архива
Фото из архива

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все сведения о фашистах и их пособниках в годы ВОВ будут доведены до общественности. Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы завершаем работу, связанную с определением наименований карательных подразделений. Задача на ближайшее время - установить всех поименно фашистов и их пособников, которые здесь с июля 1941 года уничтожали мирных людей. Эти сведения, как и многие другие, будут переданы общественности. Это очень важно. Все должны знать поименно каждого фашиста, у кого руки в крови. И их потомки должны понимать, что люди могут обратиться к официальным данным и получить сведения", - сказал Андрей Швед.

Генпрокурор также проинформировал, что в настоящее время завершается выполнение поручения главы государства о формировании части материалов для передачи должностным лицам иностранных государств и генеральным прокурорам Международной ассоциации прокуроров. "Это 183 страны. Каждый из генеральных прокуроров и тех должностных лиц, которых определит глава государства, получит на английском и русском языках основные общие сведения о масштабах, формах и методах геноцида, который здесь творился в годы Великой Отечественной войны", - отметил он.

Сегодня в Палате представителей проходит круглый стол "Историческая память: геноцид белорусского народа". В нем принимают участие представители Генеральной прокуратуры, Министерства обороны, Национальной академии наук, Белорусского института стратегических исследований и Национального архива Республики Беларусь.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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