Швед: выявлено около 350 новых мест, связанных с геноцидом белорусского народа

Фото из архива
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выявлено около 350 новых мест, связанных с геноцидом белорусского народа, сообщил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.
"В целом около 350 уже новых мест, которые нужно будет обследовать, начиная со следующего года, когда будут погодные условия, где предположительно уничтожали мирных граждан и военнослужащих Красной армии. Это в основном сведения, полученные со слов очевидцев и свидетелей", - сказал Андрей Швед.
/Будет дополнено/.-0-
Швед: более 400 фашистов, связанных с геноцидом белорусского народа, живут в 17 странах
Андрейченко: безответственная агрессивная политика Запада достигла критической отметки